7 февраля в России пройдет единый день сдачи ЕГЭ родителями Просмотров: 0 Комментариев: 0



Как сообщает пресс-служба Рособрнадзора, 7 февраля в акции примут участие около 50 регионов России, еще в нескольких областях такие мероприятия пройдут позднее. По словам руководителя Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Анзора Музаева, ведомство решило уделить больше внимания работе с родителями выпускников.



«Мы считаем, что не менее важно, чем выпускникам, дать всю нужную информацию о проведении ЕГЭ их родителям. Со взрослыми надо работать даже больше, чем с самими школьниками, чтобы они могли правильно сориентировать и настроить своих детей, объяснить, как организовать подготовку, помочь своему ребенку справиться с волнением», - сказал Музаев. 7 февраля Рособрнадзор проведет всероссийскую акцию «Единый день сдачи ЕГЭ родителями». В этот день родители выпускников смогут сами пройти через все процедуры экзамена, зарегистрироваться, заполнить бланки, увидеть, как организован контроль, как печатаются и обрабатываются экзаменационные материалы, напишут небольшую работу, составленную из заданий, аналогичных тем, что будут на ЕГЭ.Как сообщает пресс-служба Рособрнадзора, 7 февраля в акции примут участие около 50 регионов России, еще в нескольких областях такие мероприятия пройдут позднее. По словам руководителя Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Анзора Музаева, ведомство решило уделить больше внимания работе с родителями выпускников.«Мы считаем, что не менее важно, чем выпускникам, дать всю нужную информацию о проведении ЕГЭ их родителям. Со взрослыми надо работать даже больше, чем с самими школьниками, чтобы они могли правильно сориентировать и настроить своих детей, объяснить, как организовать подготовку, помочь своему ребенку справиться с волнением», - сказал Музаев.



