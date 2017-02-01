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» » » 7 февраля в России пройдет единый день сдачи ЕГЭ родителями

7 февраля в России пройдет единый день сдачи ЕГЭ родителями

Сегодня, 15:10
Lopatin
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7 февраля в России пройдет единый день сдачи ЕГЭ родителями7 февраля Рособрнадзор проведет всероссийскую акцию «Единый день сдачи ЕГЭ родителями». В этот день родители выпускников смогут сами пройти через все процедуры экзамена, зарегистрироваться, заполнить бланки, увидеть, как организован контроль, как печатаются и обрабатываются экзаменационные материалы, напишут небольшую работу, составленную из заданий, аналогичных тем, что будут на ЕГЭ.

Как сообщает пресс-служба Рособрнадзора, 7 февраля в акции примут участие около 50 регионов России, еще в нескольких областях такие мероприятия пройдут позднее. По словам руководителя Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Анзора Музаева, ведомство решило уделить больше внимания работе с родителями выпускников.

«Мы считаем, что не менее важно, чем выпускникам, дать всю нужную информацию о проведении ЕГЭ их родителям. Со взрослыми надо работать даже больше, чем с самими школьниками, чтобы они могли правильно сориентировать и настроить своих детей, объяснить, как организовать подготовку, помочь своему ребенку справиться с волнением», - сказал Музаев.
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