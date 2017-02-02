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Группа ученых ВолгГТУ стала лауреатом правительственной премии

Вчера, 18:26
Lopatin
Группа ученых ВолгГТУ стала лауреатом правительственной премииВ четверг, 2 февраля, в Москве состоялась торжественная церемония вручения премий Правительства Российской Федерации 2016 года в области науки и техники. В числе лауреатов был и научный коллектив ученых ВолгГТУ, который был награжден за разработку и внедрение импортозамещающих синтетических покрытий на основе реакционно-способных олигомеров для устройства спортивных объектов, сообщили в пресс-центре Волгоградского государственного технического университета.

Премия была присуждена группе политехников: Ивану Новакову, доктору химических наук, профессору, академику Российской академии наук, президенту федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Волгоградский государственный технический университет», руководителю работы, Марату Ваниеву, доктору технических наук, доценту, заведующему кафедрой «Химия и технология переработки эластомеров», Василию Медведеву, кандидату технических наук, доценту кафедры «Химия и технология переработки эластомеров», – работникам того же учреждения, Виктору Медведеву, кандидату технических наук, доценту, директору общества с ограниченной ответственностью «Компания «ЭЛАСТОМЕР».

Всего в 2016 году премиями Правительства в области науки и техники отмечена 21 работа, в том числе 7 работ молодых ученых.


Фото с сайта ВолгГТУ
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