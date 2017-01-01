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В волгоградском педуниверситете пройдут выборы ректора

Сегодня, 14:37
Lopatin
В волгоградском педуниверситете пройдут выборы ректораВ Волгоградском государственном социально-педагогическом университете объявили о начале процедуры выборов ректора. Согласно соответствующему приказу нынешнего руководителя вуза Николая Сергеева, она стартовала с 1 февраля. Сам приказ уже размещен на официальном сайте ВГСПУ.

Как стало известно из документа, выборы ректора пройдут на альтернативной основе. На следующей неделе 9 февраля должно состояться заседание Ученого совета, на котором будет утвержден состав комиссии по выборам, а также, возможно, станут уже известны кандидаты на должность ректора ВГСПУ.
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