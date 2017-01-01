В волгоградском педуниверситете пройдут выборы ректора В Волгоградском государственном социально-педагогическом университете объявили о начале процедуры выборов ректора. Согласно соответствующему приказу нынешнего руководителя вуза Николая Сергеева, она стартовала с 1 февраля. Сам приказ уже размещен на официальном сайте ВГСПУ.



Как стало известно из документа, выборы ректора пройдут на альтернативной основе. На следующей неделе 9 февраля должно состояться заседание Ученого совета, на котором будет утвержден состав комиссии по выборам, а также, возможно, станут уже известны кандидаты на должность ректора ВГСПУ. В Волгоградском государственном социально-педагогическом университете объявили о начале процедуры выборов ректора. Согласно соответствующему приказу нынешнего руководителя вуза Николая Сергеева, она стартовала с 1 февраля. Сам приказ уже размещен на официальном сайте ВГСПУ.Как стало известно из документа, выборы ректора пройдут на альтернативной основе. На следующей неделе 9 февраля должно состояться заседание Ученого совета, на котором будет утвержден состав комиссии по выборам, а также, возможно, станут уже известны кандидаты на должность ректора ВГСПУ.



