В региональном этапе «Учитель года-2017» примут участие 24 педагога



Как сообщили в областном комитете образования и науки, в конкурсе примут участие учителя начальных классов, математики, русского языка и литературы, истории, географии, физики, химии, иностранного языка, технологии и музыки. Победитель будет представлять регион на федеральном уровне.



В Волгоградской области этот конкурс проводится с 1990 года. За это время только в региональном этапе приняли участие свыше 400 человек. Главная задача – формирование профессионального сообщества лучших учителей, которые становятся членами клуба «Серебристый пеликан». Не случайно всем участникам конкурса вручается серебряная подвеска-значок с эмблемой «Пеликан, отдающий свое сердце детям».





Фото комитета образования и науки Волгоградской области. С 7 февраля по 17 марта в Волгоградской области пройдет региональный этап Всероссийского конкурса «Учитель года-2017». В нем примут участие 24 педагога из 12 муниципалитетов.Как сообщили в областном комитете образования и науки, в конкурсе примут участие учителя начальных классов, математики, русского языка и литературы, истории, географии, физики, химии, иностранного языка, технологии и музыки. Победитель будет представлять регион на федеральном уровне.В Волгоградской области этот конкурс проводится с 1990 года. За это время только в региональном этапе приняли участие свыше 400 человек. Главная задача – формирование профессионального сообщества лучших учителей, которые становятся членами клуба «Серебристый пеликан». Не случайно всем участникам конкурса вручается серебряная подвеска-значок с эмблемой «Пеликан, отдающий свое сердце детям».



