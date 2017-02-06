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» » » В региональном этапе «Учитель года-2017» примут участие 24 педагога

В региональном этапе «Учитель года-2017» примут участие 24 педагога

Вчера, 18:10
Lopatin
В региональном этапе «Учитель года-2017» примут участие 24 педагогаС 7 февраля по 17 марта в Волгоградской области пройдет региональный этап Всероссийского конкурса «Учитель года-2017». В нем примут участие 24 педагога из 12 муниципалитетов.

Как сообщили в областном комитете образования и науки, в конкурсе примут участие учителя начальных классов, математики, русского языка и литературы, истории, географии, физики, химии, иностранного языка, технологии и музыки. Победитель будет представлять регион на федеральном уровне.

В Волгоградской области этот конкурс проводится с 1990 года. За это время только в региональном этапе приняли участие свыше 400 человек. Главная задача – формирование профессионального сообщества лучших учителей, которые становятся членами клуба «Серебристый пеликан». Не случайно всем участникам конкурса вручается серебряная подвеска-значок с эмблемой «Пеликан, отдающий свое сердце детям».


Фото комитета образования и науки Волгоградской области.
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