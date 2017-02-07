ВолГУ открыл в «Старой Сарепте» вторую базовую кафедру



Волгоградский государственный университет открыл музее-заповеднике «Старая Сарепта» базовую кафедру английской, немецкой и романской филологии. Она входит в состав института филологии и межкультурной коммуникации ВолГУ.



Как рассказали в пресс-центре вуза, цель создания кафедры – ведение учебной, методической, научно-исследовательской работы в области фундаментальной и прикладной лингвистики, межкультурной коммуникации с привлечением практикующих специалистов в этой отрасли.



Летом прошлого года для проведения практических занятий в музее-заповеднике «Старая Сарепта» была создана базовая кафедра археологии, зарубежной истории и туризма ВолГУ.



Фото: static.panoramio.com Волгоградский государственный университет открыл музее-заповедникебазовую кафедру английской, немецкой и романской филологии. Она входит в состав института филологии и межкультурной коммуникации ВолГУ.Как рассказали в пресс-центре вуза,– ведение учебной, методической, научно-исследовательской работы в области фундаментальной и прикладной лингвистики, межкультурной коммуникации с привлечением практикующих специалистов в этой отрасли.Летом прошлого года для проведения практических занятий в музее-заповеднике «Старая Сарепта» была создана базовая кафедра археологии, зарубежной истории и туризма ВолГУ.



