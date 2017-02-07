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ВолГУ открыл в «Старой Сарепте» вторую базовую кафедру
Вчера, 16:11
Волгоградский государственный университет открыл музее-заповеднике «Старая Сарепта» базовую кафедру английской, немецкой и романской филологии. Она входит в состав института филологии и межкультурной коммуникации ВолГУ.
Как рассказали в пресс-центре вуза, цель создания кафедры – ведение учебной, методической, научно-исследовательской работы в области фундаментальной и прикладной лингвистики, межкультурной коммуникации с привлечением практикующих специалистов в этой отрасли.
Летом прошлого года для проведения практических занятий в музее-заповеднике «Старая Сарепта» была создана базовая кафедра археологии, зарубежной истории и туризма ВолГУ.
Фото: static.panoramio.com
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