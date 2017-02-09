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НовостиВолгограда.ру » Общество » Образование » В регионе независимую оценку качества проведут в 56 учебных заведениях
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Глава федерации биатлона Франции извинился перед президентом Союза биатлонистов России (СБР) Александром Кравцовым за высказывание двукратного олимпийского чемпиона по биатлону Мартена Фуркада в ...
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Чтобы не покупать моторы напрямую в России, дочернее предприятие "Укроборонпрома" провело закупку двигателей через молдавские фирмы-посредники. Так, молдавская компания купила на заводе ...
В МИД заявили об угрозе России от Румынии после размещения там ПРО США
Москва считает Румынию после появления на ее территории элементов противоракетной обороны США страной-форпостом, несущей угрозу безопасности России.