В регионе независимую оценку качества проведут в 56 учебных заведениях



Как сообщили в региональном комитете образования и науки, в числе критериев комплексного анализа учреждений общего, профессионального, специального (коррекционного), дополнительного образования — материально-техническое и информационное обеспечение, чистота и благоустроенность территории, система безопасности, наличие спортивных площадок и мест для отдыха детей.



Также участниками независимой оценки качества будет учитываться доброжелательность и вежливость педколлектива, компетентность сотрудников, качество воспитательной работы, творческое развитие детей (возможность участия в олимпиадах, конкурсах, исследовательских проектах).



В 2016 году независимая оценка качества проведена в 614 образовательных организациях 38 муниципалитетов региона. В ходе работы опрошено свыше 11 тысяч родителей и учащихся, а также 246 независимых общественных экспертов. В 2017 году 56 учебных организаций Волгоградской области пройдут независимую оценку качества, которая является одной из форм общественного контроля.Как сообщили в региональном комитете образования и науки, в числе критериев комплексного анализа учреждений общего, профессионального, специального (коррекционного), дополнительного образования — материально-техническое и информационное обеспечение, чистота и благоустроенность территории, система безопасности, наличие спортивных площадок и мест для отдыха детей.Также участниками независимой оценки качества будет учитываться доброжелательность и вежливость педколлектива, компетентность сотрудников, качество воспитательной работы, творческое развитие детей (возможность участия в олимпиадах, конкурсах, исследовательских проектах).В 2016 году независимая оценка качества проведена в 614 образовательных организациях 38 муниципалитетов региона. В ходе работы опрошено свыше 11 тысяч родителей и учащихся, а также 246 независимых общественных экспертов.



