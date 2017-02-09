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В регионе независимую оценку качества проведут в 56 учебных заведениях

Сегодня, 12:48
Lopatin
В регионе независимую оценку качества проведут в 56 учебных заведенияхВ 2017 году 56 учебных организаций Волгоградской области пройдут независимую оценку качества, которая является одной из форм общественного контроля.

Как сообщили в региональном комитете образования и науки, в числе критериев комплексного анализа учреждений общего, профессионального, специального (коррекционного), дополнительного образования — материально-техническое и информационное обеспечение, чистота и благоустроенность территории, система безопасности, наличие спортивных площадок и мест для отдыха детей.

Также участниками независимой оценки качества будет учитываться доброжелательность и вежливость педколлектива, компетентность сотрудников, качество воспитательной работы, творческое развитие детей (возможность участия в олимпиадах, конкурсах, исследовательских проектах).

В 2016 году независимая оценка качества проведена в 614 образовательных организациях 38 муниципалитетов региона. В ходе работы опрошено свыше 11 тысяч родителей и учащихся, а также 246 независимых общественных экспертов.
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