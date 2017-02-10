В Волгограде родители выпускников сдадут ЕГЭ по русскому языку



17 февраля в Волгоградском педагогическом лицее пройдет акция «День сдачи ЕГЭ родителями». Родители выпускников 2017 года напишут работу, составленную из заданий и аналогичных тем единого государственного экзамена по русскому языку.



Как сообщили в региональном комитете образования и науки, взрослые смогут полностью ознакомиться с процедурой ЕГЭ: от регистрации и заполнения бланков, до печати и обработки экзаменационных материалов.



Русский язык — обязательный предмет государственной итоговой аттестации одиннадцатиклассников. Его результат влияет на получение аттестата. В этом году в Волгоградской области русский язык будут сдавать свыше 10 тысяч выпускников. Проектом расписания сдачи экзаменов запланировано три этапа: досрочный, основной и дополнительный период (сентябрь).



Инициатором проведения всероссийской акции выступил Рособрнадзор. В ведомстве считают, что родители должны знать все нюансы ЕГЭ, чтобы они могли правильно сориентировать детей, настроить и поддержать перед экзаменом.



Фото: metrogorodok.mos.ru 17 февраля в Волгоградском педагогическом лицее пройдет акция «День сдачи ЕГЭ родителями». Родители выпускников 2017 года напишут работу, составленную из заданий и аналогичных тем единого государственного экзамена по русскому языку.Как сообщили в региональном комитете образования и науки, взрослые смогут полностью ознакомиться с процедурой ЕГЭ: от регистрации и заполнения бланков, до печати и обработки экзаменационных материалов.Русский язык — обязательный предмет государственной итоговой аттестации одиннадцатиклассников. Его результат влияет на получение аттестата. В этом году в Волгоградской области русский язык будут сдавать свыше 10 тысяч выпускников. Проектом расписания сдачи экзаменов запланировано три этапа: досрочный, основной и дополнительный период (сентябрь).Инициатором проведения всероссийской акции выступил Рособрнадзор. В ведомстве считают, что родители должны знать все нюансы ЕГЭ, чтобы они могли правильно сориентировать детей, настроить и поддержать перед экзаменом.



