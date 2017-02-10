Регистрация Войти
Вход на сайт
Выбор редакции
 
 

На горячую линию по работе транспорта поступило около 2 тысяч звонков

Автобусы против маршруток: мнение волгоградцев

Авиакомпания «Победа» разрешила менять маршрут и дату вылета за доплату

В Волгограде два ЛиАЗа протаранили друг друга на узкой дороге

Власти Волгограда пообещали оставить самые востребованные маршрутки

В Волгограде социальные проездные заменят транспортными картами льготника

В Волгограде водитель автобуса превысил полномочия и выгнал пассажиров на улицу

В Волгограде гонки за пассажирами между автобусами и маршрутками провоцируют ДТП

В Волгограде запустили новый экспресс-маршрут до аэропорта

Юрий Белоусов: «Автобусы – неравноценная замена маршруткам в Волгограде»

Волгоградцы собирают подписи против закрытия пассажирских маршрутов

Вопрос о законности закрытия 88 маршрутов остается открытым

» » » В Волгограде родители выпускников сдадут ЕГЭ по русскому языку

В Волгограде родители выпускников сдадут ЕГЭ по русскому языку

Сегодня, 09:31
Lopatin
В Волгограде родители выпускников сдадут ЕГЭ по русскому языку

17 февраля в Волгоградском педагогическом лицее пройдет акция «День сдачи ЕГЭ родителями». Родители выпускников 2017 года напишут работу, составленную из заданий и аналогичных тем единого государственного экзамена по русскому языку.

Как сообщили в региональном комитете образования и науки, взрослые смогут полностью ознакомиться с процедурой ЕГЭ: от регистрации и заполнения бланков, до печати и обработки экзаменационных материалов.

Русский язык — обязательный предмет государственной итоговой аттестации одиннадцатиклассников. Его результат влияет на получение аттестата. В этом году в Волгоградской области русский язык будут сдавать свыше 10 тысяч выпускников. Проектом расписания сдачи экзаменов запланировано три этапа: досрочный, основной и дополнительный период (сентябрь).

Инициатором проведения всероссийской акции выступил Рособрнадзор. В ведомстве считают, что родители должны знать все нюансы ЕГЭ, чтобы они могли правильно сориентировать детей, настроить и поддержать перед экзаменом.

Фото: metrogorodok.mos.ru
Рейтинг статьи:
  
Читайте также:

7 февраля в России пройдет единый день сдачи ЕГЭ родителями

Волгоградские выпускники сдали ЕГЭ по русскому языку

75 волгоградских выпускников готовы сдать ЕГЭ досрочно

Выпускники - 2013: впереди экзамены

Самым популярным предметом во время сдачи ЕГЭ остается обществознание

К единому государственному экзамену – готовы

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.
Оставить комментарий
Ваше имя: *
Ваш e-mail: *
Текст комментария:
Полужирный Наклонный текст Подчеркнутый текст Зачеркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Код: Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код
Введите код:
Контакты О нас Реклама
Rambler's Top100

© 2017 Copyright. "НовостиВолгограда.ру" , все права защищены.

Копирование материалов допускается только с указанием ссылки на сайт.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-57067 от 25 февраля 2014 г.

Редакция:

Волгоград, ул. Коммунистическая, д. 21, оф. 39-41

Тел. +7 (8442) 24-26-15

Email: novostivolgograda@mail.ru

ОБЛАКО ТЕГОВ
администрация Волгограда, Администрация Волгоградской области, Анатолий Бровко, взятка, Волгоград, Волгоградская область, Волжский, выставка, ГУ МВД, ГУ МЧС, ГУВД, дети, детский сад, дороги, ЖКХ, здравоохранение, Интернет, Камышин, конкурс, медицина, молодежь, мошенничество, наркотики, пожар, полиция, Правительство Волгоградской области, прокуратура, работа, ремонт, РЖД, сельское хозяйство, семья, служба спасения, спорт, СУ СКР, суд, убийство, фестиваль, школа, школьники

Показать все теги