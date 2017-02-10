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Волгоградский университет впервые посетил посол Королевства Бельгии

Сегодня, 17:18
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Волгоградский университет впервые посетил посол Королевства БельгииВолгоградский госуниверситет посетил Чрезвычайный и полномочный Посол Королевства Бельгии в Российской Федерации Жан Артур Режибо. Переговоры по налаживанию отношений между волгоградскими и бельгийскими вузами стали одной из главных целей визита в наш регион делегации Королевства Бельгии.

Как рассказали в пресс-центре университета, высокому гостю показали музей истории ВолГУ, Волонтерский центр Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России, музей курсантских полков, а также музей казачьего быта. Господин Посол выразил большой интерес к университету.

«Я приехал в Волгоград, потому что поддерживаю своих коллег из Свободного университета Брюсселя, которые хотят установить партнерские связи с Волгоградским государственным университетом и наладить студенческие и научные обмены, наше правительство активно поддерживает эту инициативу», – пояснил Чрезвычайный и полномочный Посол Королевства Бельгии в Российской Федерации Жан Артур Режибо.

В ходе визита бельгийской делегации руководство и преподаватели вуза обсудили возможность внедрения программ двойного диплома между ВолГУ и Свободным университетом Брюсселя. Их реализация может начаться в ближайший год.


Фото: volsu.ru
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