Волгоградский университет впервые посетил посол Королевства Бельгии Волгоградский госуниверситет посетил Чрезвычайный и полномочный Посол Королевства Бельгии в Российской Федерации Жан Артур Режибо. Переговоры по налаживанию отношений между волгоградскими и бельгийскими вузами стали одной из главных целей визита в наш регион делегации Королевства Бельгии.



Как рассказали в пресс-центре университета, высокому гостю показали музей истории ВолГУ, Волонтерский центр Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России, музей курсантских полков, а также музей казачьего быта. Господин Посол выразил большой интерес к университету.



«Я приехал в Волгоград, потому что поддерживаю своих коллег из Свободного университета Брюсселя, которые хотят установить партнерские связи с Волгоградским государственным университетом и наладить студенческие и научные обмены, наше правительство активно поддерживает эту инициативу», – пояснил Чрезвычайный и полномочный Посол Королевства Бельгии в Российской Федерации Жан Артур Режибо.



В ходе визита бельгийской делегации руководство и преподаватели вуза обсудили возможность внедрения программ двойного диплома между ВолГУ и Свободным университетом Брюсселя. Их реализация может начаться в ближайший год.





Фото: volsu.ru Волгоградский госуниверситет посетил Чрезвычайный и полномочный Посол Королевства Бельгии в Российской Федерации Жан Артур Режибо. Переговоры по налаживанию отношений между волгоградскими и бельгийскими вузами стали одной из главных целей визита в наш регион делегации Королевства Бельгии.Как рассказали в пресс-центре университета, высокому гостю показали музей истории ВолГУ, Волонтерский центр Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России, музей курсантских полков, а также музей казачьего быта. Господин Посол выразил большой интерес к университету.«Я приехал в Волгоград, потому что поддерживаю своих коллег из Свободного университета Брюсселя, которые хотят установить партнерские связи с Волгоградским государственным университетом и наладить студенческие и научные обмены, наше правительство активно поддерживает эту инициативу», – пояснил Чрезвычайный и полномочный Посол Королевства Бельгии в Российской Федерации Жан Артур Режибо.В ходе визита бельгийской делегации руководство и преподаватели вуза обсудили возможность внедрения программ двойного диплома между ВолГУ и Свободным университетом Брюсселя. Их реализация может начаться в ближайший год.



