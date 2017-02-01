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» » » Природоведение снова станет обязательным предметом в школе

Природоведение снова станет обязательным предметом в школе

Сегодня, 09:47
Lopatin
Природоведение снова станет обязательным предметом в школе

Министерство природных ресурсов и экологии России обратилось в Минобрнауки с предложением снова сделать природоведение обязательным предметом в школе. Об этом заявил глава Минприроды Сергей Донской во время рабочей поездки в Мурманск, передает агентство ТАСС.

«Мы обратились в министерство образования и науки, чтобы в рамках формирования новых образовательных стандартов вернули эти уроки. Это будет школьникам интересно. И будет для них необходимо, чтобы разбираться в природе края, в котором они живут», – считает Сергей Донской. Он отметил, что сейчас уроков природоведения в младших классах уже нет.

Также в школах могут появиться уроки экологии, подчеркнул министр природных ресурсов и экологии. «Намечена целая серия уроков, диктантов, известных людей будем приглашать. Но они должны стать системными. Улучшить ситуация нельзя без начального и непрерывного образования - от младших классов до взрослых граждан. Экологическая составляющая должна быть интегрирована в государственные образовательные стандарты», – сказал глава Минприроды.


Фото: mos.ru
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