Природоведение снова станет обязательным предметом в школе



Министерство природных ресурсов и экологии России обратилось в Минобрнауки с предложением снова сделать природоведение обязательным предметом в школе. Об этом заявил глава Минприроды Сергей Донской во время рабочей поездки в Мурманск, передает агентство ТАСС.



«Мы обратились в министерство образования и науки, чтобы в рамках формирования новых образовательных стандартов вернули эти уроки. Это будет школьникам интересно. И будет для них необходимо, чтобы разбираться в природе края, в котором они живут», – считает Сергей Донской. Он отметил, что сейчас уроков природоведения в младших классах уже нет.



Также в школах могут появиться уроки экологии, подчеркнул министр природных ресурсов и экологии. «Намечена целая серия уроков, диктантов, известных людей будем приглашать. Но они должны стать системными. Улучшить ситуация нельзя без начального и непрерывного образования - от младших классов до взрослых граждан. Экологическая составляющая должна быть интегрирована в государственные образовательные стандарты», – сказал глава Минприроды.





Фото: mos.ru Министерство природных ресурсов и экологии России обратилось в Минобрнауки с предложением снова сделать природоведение обязательным предметом в школе. Об этом заявил глава Минприроды Сергей Донской во время рабочей поездки в Мурманск, передает агентство ТАСС.«Мы обратились в министерство образования и науки, чтобы в рамках формирования новых образовательных стандартов вернули эти уроки. Это будет школьникам интересно. И будет для них необходимо, чтобы разбираться в природе края, в котором они живут», – считает Сергей Донской. Он отметил, что сейчас уроков природоведения в младших классах уже нет.Также в школах могут появиться уроки экологии, подчеркнул министр природных ресурсов и экологии. «Намечена целая серия уроков, диктантов, известных людей будем приглашать. Но они должны стать системными. Улучшить ситуация нельзя без начального и непрерывного образования - от младших классов до взрослых граждан. Экологическая составляющая должна быть интегрирована в государственные образовательные стандарты», – сказал глава Минприроды.



