Минимальные баллы ЕГЭ для поступления в вузы будут как в прошлом году



15 февраля руководитель Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Сергей Кравцов провел Всероссийскую встречу с родителями по вопросам проведения ЕГЭ и ГИА-9 в 2017 году.



Как рассказали в пресс-службе Рособрнадзора, глава ведомства рассказал, что существенных изменений в ЕГЭ в этом году не будет, кроме отказа от тестовой части еще в трех учебных предметах – химии, биологии и физики. Минимальные баллы ЕГЭ для поступления в вузы также останутся на уровне прошлого года.



Сергей Кравцов также разъяснил, что для сдачи ЕГЭ можно будет выбирать, как и раньше, четыре иностранных языка: английский, французский, немецкий и испанский. Модель экзамена по китайскому языку пока находится в разработке и в этом году выпускники его сдавать не будут.



Глава Рособрнадзора отметил, что выпускникам 9-х классов в этом году для получения аттестата об основном общем образовании необходимо будет успешно сдать не только обязательные предметы, русский язык и математику, но и два предмета по выбору.



Кроме того, Сергей Кравцов разъяснил, что делать выпускникам, которые выбрали на ЕГЭ и ГИА-9 предметы, экзамены по которым проходят в один и тот же день. Они могут сдать один из экзаменов в резервный день. Кроме того, в этом году, как и в прошлом, предусмотрен дополнительный резервный день для сдачи экзаменов по всем предметам.



Фото: ntv.ru 15 февраля руководитель Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Сергей Кравцов провел Всероссийскую встречу с родителями по вопросам проведения ЕГЭ и ГИА-9 в 2017 году.Как рассказали в пресс-службе Рособрнадзора, глава ведомства рассказал, что существенных изменений в ЕГЭ в этом году не будет, кроме отказа от тестовой части еще в трех учебных предметах – химии, биологии и физики. Минимальные баллы ЕГЭ для поступления в вузы также останутся на уровне прошлого года.Сергей Кравцов также разъяснил, что для сдачи ЕГЭ можно будет выбирать, как и раньше, четыре иностранных языка: английский, французский, немецкий и испанский. Модель экзамена по китайскому языку пока находится в разработке и в этом году выпускники его сдавать не будут.Глава Рособрнадзора отметил, что выпускникам 9-х классов в этом году для получения аттестата об основном общем образовании необходимо будет успешно сдать не только обязательные предметы, русский язык и математику, но и два предмета по выбору.Кроме того, Сергей Кравцов разъяснил, что делать выпускникам, которые выбрали на ЕГЭ и ГИА-9 предметы, экзамены по которым проходят в один и тот же день. Они могут сдать один из экзаменов в резервный день. Кроме того, в этом году, как и в прошлом, предусмотрен дополнительный резервный день для сдачи экзаменов по всем предметам.



