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В этом году четвероклассники напишут проверочные работы по 3 предметам
Сегодня, 10:21
В среду,15 февраля, на встрече с родителями по вопросам ЕГЭ-2017 глава Рособрнадзора Сергей Кравцов также рассказал о проведении Всероссийских проверочных работ (ВПР).
Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки пояснил, что отметки за них не будут влиять ни на оценку в аттестате, ни на перевод в следующий класс, сообщает пресс-служба Рособрнадзора.
ВПР в 11 классах будут проводиться для выпускников, не выбравших соответствующие предметы для сдачи ЕГЭ. Но если кто-то из сдающих предмет по выбору на ЕГЭ захочет попробовать свои силы в написании ВПР по тому же предмету, ему дадут такую возможность.
В 2017 году Всероссийские проверочные работы в 5 и 11 классах будут проводиться на добровольной основе. А вот учащимся 4 классов предстоит написать ВПР по трем предметам в обязательном порядке.
Фото: 24rus.ru
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