В Волжском две школы присоединят к другим образовательным учреждениям В Волжском до 1 сентября 2017 года будет проведена реорганизация нескольких общеобразовательных учреждений. Школу №17 присоединят к школе №29. Реорганизация ожидает и школу №37. Она будет присоединена к МОУ «Гимназия г. Волжского».



В пресс-службе мэрии Волжского пояснили, что это решение позволит повысить качество образовательных услуг, уменьшить неэффективные расходы на содержание административно-управленческого персонала школ.



Городские власти также обращают внимание, что 17-я и 29-я школы расположены рядом в одном микрорайоне. Их объединение позволит вести уроки только в первую смену, увеличить количество классов для детей с ограниченными возможностями здоровья и привести среднюю наполняемость классов в соответствие с нормативом.



Кроме того, это поможет более рационально и эффективно использовать административно-хозяйственные ресурсы образовательных учреждений, привлечь педагогических работников дополнительного образования и других специалистов (психологов, логопедов).



В мэрии отметили, что образовательные учреждения останутся муниципальными и сохранят основные цели деятельности в соответствии с нормами устава. Всем работникам предоставят возможность трудоустройства в реорганизованных учреждениях либо в других школах города.





Фото: voljskij.3goroda.ru В Волжском до 1 сентября 2017 года будет проведена реорганизация нескольких общеобразовательных учреждений. Школу №17 присоединят к школе №29. Реорганизация ожидает и школу №37. Она будет присоединена к МОУ «Гимназия г. Волжского».В пресс-службе мэрии Волжского пояснили, что это решение позволит повысить качество образовательных услуг, уменьшить неэффективные расходы на содержание административно-управленческого персонала школ.Городские власти также обращают внимание, что 17-я и 29-я школы расположены рядом в одном микрорайоне. Их объединение позволит вести уроки только в первую смену, увеличить количество классов для детей с ограниченными возможностями здоровья и привести среднюю наполняемость классов в соответствие с нормативом.Кроме того, это поможет более рационально и эффективно использовать административно-хозяйственные ресурсы образовательных учреждений, привлечь педагогических работников дополнительного образования и других специалистов (психологов, логопедов).В мэрии отметили, что образовательные учреждения останутся муниципальными и сохранят основные цели деятельности в соответствии с нормами устава. Всем работникам предоставят возможность трудоустройства в реорганизованных учреждениях либо в других школах города.



