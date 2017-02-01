Волгоградские волонтеры во время квеста сорвут планы гитлеровцев на Севере 23 февраля Волгоградские #ВолонтерыПобеды проведут Всероссийский исторический квест «1941. Заполярье». Мероприятие посвящено действиям советских войск на Кольском полуострове в первый год Великой Отечественной войны.



Как сообщается на



Как утверждают организаторы мероприятия, для создания квеста используются только достоверные исторические факты и воспоминания ветеранов, поэтому победителем станет только самая исторически подкованная команда. Также команды смогут познакомиться с ветеранами Великой Отечественной войны и лично сказать им «Спасибо».



Всероссийский исторический квест – современный формат изучения истории, предложенный «Волонтерами Победы» в 2016 году. Участниками предыдущих восьми игр стали уже свыше 160 тысяч человек.





Фото: krym.news 23 февраля Волгоградские #ВолонтерыПобеды проведут Всероссийский исторический квест «1941. Заполярье». Мероприятие посвящено действиям советских войск на Кольском полуострове в первый год Великой Отечественной войны.Как сообщается на сайте Центра молодежной политики, первый в 2017 году квест Волонтеров Победы пройдет в Волгоградском институте управления. Командам-участницам предстоит взять на себя роли спецгрупп и сорвать планы гитлеровских войск на «Русском Севере». По ходу выполнения заданий «бойцам» предстоит восстановить ход событий тех лет и вспомнить героев сражений.Как утверждают организаторы мероприятия, для создания квеста используются только достоверные исторические факты и воспоминания ветеранов, поэтому победителем станет только самая исторически подкованная команда. Также команды смогут познакомиться с ветеранами Великой Отечественной войны и лично сказать им «Спасибо».Всероссийский исторический квест – современный формат изучения истории, предложенный «Волонтерами Победы» в 2016 году. Участниками предыдущих восьми игр стали уже свыше 160 тысяч человек.



