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Волгоградские волонтеры во время квеста сорвут планы гитлеровцев на Севере

Сегодня, 12:46
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Волгоградские волонтеры во время квеста сорвут планы гитлеровцев на Севере23 февраля Волгоградские #ВолонтерыПобеды проведут Всероссийский исторический квест «1941. Заполярье». Мероприятие посвящено действиям советских войск на Кольском полуострове в первый год Великой Отечественной войны.

Как сообщается на сайте Центра молодежной политики, первый в 2017 году квест Волонтеров Победы пройдет в Волгоградском институте управления. Командам-участницам предстоит взять на себя роли спецгрупп и сорвать планы гитлеровских войск на «Русском Севере». По ходу выполнения заданий «бойцам» предстоит восстановить ход событий тех лет и вспомнить героев сражений.

Как утверждают организаторы мероприятия, для создания квеста используются только достоверные исторические факты и воспоминания ветеранов, поэтому победителем станет только самая исторически подкованная команда. Также команды смогут познакомиться с ветеранами Великой Отечественной войны и лично сказать им «Спасибо».

Всероссийский исторический квест – современный формат изучения истории, предложенный «Волонтерами Победы» в 2016 году. Участниками предыдущих восьми игр стали уже свыше 160 тысяч человек.


Фото: krym.news
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