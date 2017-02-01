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Волгоградские волонтеры во время квеста сорвут планы гитлеровцев на Севере
Сегодня, 12:46
23 февраля Волгоградские #ВолонтерыПобеды проведут Всероссийский исторический квест «1941. Заполярье». Мероприятие посвящено действиям советских войск на Кольском полуострове в первый год Великой Отечественной войны.
Как сообщается на сайте Центра молодежной политики, первый в 2017 году квест Волонтеров Победы пройдет в Волгоградском институте управления. Командам-участницам предстоит взять на себя роли спецгрупп и сорвать планы гитлеровских войск на «Русском Севере». По ходу выполнения заданий «бойцам» предстоит восстановить ход событий тех лет и вспомнить героев сражений.
Как утверждают организаторы мероприятия, для создания квеста используются только достоверные исторические факты и воспоминания ветеранов, поэтому победителем станет только самая исторически подкованная команда. Также команды смогут познакомиться с ветеранами Великой Отечественной войны и лично сказать им «Спасибо».
Всероссийский исторический квест – современный формат изучения истории, предложенный «Волонтерами Победы» в 2016 году. Участниками предыдущих восьми игр стали уже свыше 160 тысяч человек.
Фото: krym.news
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