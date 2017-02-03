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В выходные в Волгоградскую область придут метели со снегопадами

Сегодня, 16:03
Lopatin
В выходные в Волгоградскую область придут метели со снегопадами4 и 5 февраля на территории области и в Волгограде ожидается ухудшение погодных условий. В субботу днем и до конца суток 4 прогнозируются снегопады, усиление южного, юго-западного ветра местами до 18 метро в секунду, метель. Такая ситуация вначале будет в западных районах, а потом и по всей области, информирует пресс-служба регионального ГУ МЧС со ссылкой на сообщение Волгоградского ЦГМС.

Согласно прогнозу синоптиков, в течение суток 5 февраля по области и в Волгограде ожидаются снегопады, в отдельных районах сильный снег, усиление западного, юго-западного ветра до 15-20 м/с, метели. В отдельных районах туманы, гололедно-изморозевые явления, налипание мокрого снега.

МЧС предупреждает о возможном образовании снежных заносов на дорогах, значительному ухудшению видимости, а также дополнительной нагрузке на линии электропередач, которые могут привести к осложнению работы транспорта, нарушению энергоснабжения и авариям на объектах ЖКХ.

Главное управление МЧС России по Волгоградской области призывает жителей и гостей нашего региона воздержаться от использования автотранспорта. Не парковать автомобили под деревьями и шаткими конструкциями. Не планировать поездки на дальние расстояния. Соблюдать элементарные требования безопасности.
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