В Волгоградскую область снова пришли сильные морозы



Резкое похолодание, как объяснили синоптики, связано с прохождением холодного атмосферного фронта и вторжением арктического холодного воздуха. В результате чего уже в понедельник ожидается небольшой снег и понижение температуры воздуха, которое начнется с северных районов области.



Ночью 7 февраля по области ожидается -20...-25ºС, местами до 28ºС мороза, днем 15...20 градусов мороза. Ночью 8 февраля по области ожидается -22…-27ºС мороза, днем будет 16...21ºС мороза.



В связи с наступлением сильных морозов пожарно-спасательные подразделения ГУ МЧС России по Волгоградской области готовы оказать помощь водителям, оказавшимся в сложной ситуации из-за низких температур. Спасатели предупреждают жителей региона об опасности переохлаждения и советуют по возможности не находиться долго на улице. По сообщению Волгоградского ЦГМС, на территории Волгоградской области ожидается резкое понижение температуры воздуха. В ночное время отметки термометров могут достигать -25…-27, информирует пресс-служба ГУ МЧС России по региону.Резкое похолодание, как объяснили синоптики, связано с прохождением холодного атмосферного фронта и вторжением арктического холодного воздуха. В результате чего уже в понедельник ожидается небольшой снег и понижение температуры воздуха, которое начнется с северных районов области.Ночью 7 февраля по области ожидается -20...-25ºС, местами до 28ºС мороза, днем 15...20 градусов мороза. Ночью 8 февраля по области ожидается -22…-27ºС мороза, днем будет 16...21ºС мороза.В связи с наступлением сильных морозов пожарно-спасательные подразделения ГУ МЧС России по Волгоградской области готовы оказать помощь водителям, оказавшимся в сложной ситуации из-за низких температур. Спасатели предупреждают жителей региона об опасности переохлаждения и советуют по возможности не находиться долго на улице.



