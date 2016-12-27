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» » Судьбу экс-депутата Михеева решит Советский суд Волгограда

Судьбу экс-депутата Михеева решит Советский суд Волгограда

Сегодня, 11:06
Koshelev
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Заместитель генерального прокурора Российской Федерации Виктор Гринь утвердил обвинительное заключение по уголовному делу бывшего депутата Государственной думы Олега Михеева. Дело направлено в Советский районный суд города Волгограда для рассмотрения по существу. Дата начала слушаний пока не назначена, но обычно на подготовку к таким процессам уходит около полутора месяцев.

Бывшему депутату от фракции «Справедливая Россия» Михееву вменяется покушение на хищение более чем двух млрд руб. Промсвязьбанка, а также хищение объектов Волгоградского моторостроительного завода на сумму свыше полумиллиона рублей. Сам экс-депутат вину в инкриминируемых преступлениях не признает. Отметим, что уголовное дело в отношении Михеева возбудили с согласия депутатов Государственной Думы РФ.
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