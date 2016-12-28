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» » В области вводится лимит на количество легковых такси

В области вводится лимит на количество легковых такси

Сегодня, 15:42
Lopatin
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В области вводится лимит на количество легковых таксиРегиональный парламент внес изменения в закон о легковом такси. Со следующего года на территории Волгоградской области имеют право работать не более десяти тысяч таксомоторов. В случае если количество заявок от предпринимателей на этот вид деятельности превысит установленный лимит, выдача разрешений будет осуществляться по результатам аукциона, пояснили в пресс-службе областной Думы
Корректировки закона «О некоторых вопросах осуществления деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории Волгоградской области» разработаны в соответствии с требованиями федерального законодательства и определяют порядок осуществления регионального государственного контроля работы легковых такси. Для улучшения организации транспортного обслуживания населения, снижения чрезмерной нагрузки на автодорожную сеть устанавливается максимальное количество машин, используемых в пределах области для оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси, 10 000 единиц.
В целях экономии средств транспортников решено отказаться от ранее предлагаемой нормы по установлению единой желто-белой цветовой гаммы наружной поверхности легковых такси. Закон принят Волгоградской областной Думой в двух чтениях.
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