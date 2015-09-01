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Госдума рассмотрит проект о проверке доходов муниципальных служащих

Сегодня, 12:27
Lopatin
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Госдума рассмотрит проект о проверке доходов муниципальных служащихГосдума РФ в январе рассмотрит в первом чтении новый антикоррупционный президентский законопроект, который в том числе предусматривает проверку губернаторами сведений о доходах муниципальных служащих. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на первого зампредседателя Госдумы Александра Жукова.
Президент РФ Владимир Путин внес данный законопроект в Госдуму 15 декабря прошлого года. Документ распространяет требования законодательства о контроле за доходами и расходами, а также о запрете иметь счета и вклады за рубежом на глав муниципальных образований и местных администраций, а также депутатов, членов выборного органа местного самоуправления, выборных должностных лиц местного самоуправления.
Законопроектом предлагается возложить обязанность по проверке достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых муниципальными служащими на высшее должностное лицо субъекта РФ.
Предусматривается, что в случае выявления в результате такой проверки фактов несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, которые установлены антикоррупционным законодательством РФ, руководитель региона обращается с заявлением о досрочном прекращении полномочий лица, совершившего коррупционное правонарушение, или применении к нему иной меры дисциплинарной ответственности в орган местного самоуправления, уполномоченный принимать соответствующее решение, или в суд.
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