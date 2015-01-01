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Украинские СМИ бездоказательно распространяют информацию о встрече Путина и Януковича под Волгоградом

Сегодня, 14:13
Reporter
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Ряд украинских и оппозиционных Кремлю изданий ссылаются на так называемый доклад-компромат британского разведчика о новоизбранном президенте США Дональде Трампе, который вызывает огромное количество вопросов.
На страницах документа есть раздел, посвященный связям бывшего главы избирательной компании президента США Дональда Трампа Пола Манафорта с коррупционными схемами Виктора Януковича. В документе говорится о тайной встрече экс-президента Украины с Владимиром Путиным, которая состоялась 15 августа 2016 года вблизи Волгограда. На ней бывший президент Украины якобы пытался убедить Путина в том, что реально фактов, которые подтверждают «откаты» «Партии регионов» Манафорту отсутствуют.
С точки зрения здравого смысла такая повестка встречи слишком малозначительна.
К слову, Манафорт был вынужден подать в отставку с поста главы избирательного штаба Трампа. Позже никаких доказательств причастности американца к данным преступным схемам не обнаружили.
Напомним, информация о тайном визите Януковича в Волгоград появлялась в интернет–изданиях в середине августа. Экс-президент Украины якобы путешествовал с семьей на яхте, посетил Мамаев курган и музей-панораму «Сталинградская битва». Однако фото или видео доказательств визита никто не опубликовал. Кроме того не совпадают и даты. В докладе британского разведчика упоминается 15 число, а Януковича якобы видели в Волгограде 18 августа.
Почему к этой и без того таинственной истории бездоказательно привязали Президента России, у которого жесткий график, остается загадкой.
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