В Госдуме предлагают признать Змея Горыныча и Соловья-разбойника украинцами Просмотров: 67 Комментариев: 0

В своем твиттере Сидякин написал буквально следующее: «Укры требуют признать Илью Муромца своим. Пусть Соловья-разбойника и Змея Горыныча берут. Они из-под Чернигова! А богатыря русского не трогать!».Разумеется, отмечают «Новые Известия», замечание российского депутата – не более чем прикол.

К вечеру 12 января тема получила продолжение. «Почта России» назвала точный адрес героя древнерусского былинного эпоса Ильи Муромца в ответ на попытки Минобороны Украины оспорить место рождения богатыря. «Письма и открытки Муромцу нужно направлять по адресу: 602267, Россия, Владимирская область, город Муром, улица Коммунистическая, дом 33», – сообщили в пресс-службе почтового оператора.

По указанному адресу находится театр-музей Ильи Муромца. Гендиректор музея Юлия Елепова, комментируя ситуацию с правками, внесенными чиновниками из министерства обороны Украины в статью о богатыре на «Википедии», назвала попытки оспорить происхождение Ильи Муромца чушью.

Ранее сотрудники Минобороны Украины попытались исправить статью о богатыре на «Википедии». По мнению чиновников, Илья Муромец родился не под Владимиром, а в городе Моровск под Черниговом. Но администраторы онлайн-энциклопедии вернули статью в первоначальный вид.

Согласно общепринятой версии, Илья Муромец жил во второй половине XII века и погиб в возрасте 40-55 лет, предположительно, от удара копьем в грудь при взятии Киева в 1204 году, сообщает РИА Новости.



Словарь русских мифических богатырей:

Илья Муромец (Илья Муровец, Илья Мурович, Илья Муравлении, Илья Моровленин, Ильюша, Ильюшка, Ильюшенка, Илюха, Илейко, Илья Иванович, Илья свет Иванович) — мифологизированный образ главного героя-богатыря русского былинного эпоса. Многие сюжеты, связанные с ним, складываются в былинный цикл.

Он возглавляет всех богатырей и выступает как главный в троице наиболее знаменитых героев — Ильи Муромца, Добрыни Никитича, Алеши Поповича.Именно он совершил наибольшее количество подвигов, что и дает ему право представительствовать за все русское богатырство.

В первых былинах, составленных много веков назад, фигурируют названия трех городов: Мурома, Чернигова, Киева. В них описывается освобождение Чернигова от осады его босурманами, поездка Ильи Муромца из Чернигова на Киев через Брянские леса, в которых он пленил Соловья-разбойника. А Муром упоминается как место рождения Ильи.





Фото с сайта newizv.ru Депутат Госдумы РФ Александр Сидякин предложил сделать ответный шаг на требования депутатов Верховной Рады Украины считать Илью Муромца персонажем украинской истории и фольклора. Парламентарий призывает признать Соловья-разбойника и Змея Горыныча украинцами, пишет газета «Новые Известия» В своем твиттере Сидякин написал буквально следующее: «Укры требуют признать Илью Муромца своим. Пусть Соловья-разбойника и Змея Горыныча берут. Они из-под Чернигова! А богатыря русского не трогать!».Разумеется, отмечают «Новые Известия», замечание российского депутата – не более чем прикол.К вечеру 12 января тема получила продолжение. «Почта России» назвала точный адрес героя древнерусского былинного эпоса Ильи Муромца в ответ на попытки Минобороны Украины оспорить место рождения богатыря. «Письма и открытки Муромцу нужно направлять по адресу: 602267, Россия, Владимирская область, город Муром, улица Коммунистическая, дом 33», – сообщили в пресс-службе почтового оператора.По указанному адресу находится театр-музей Ильи Муромца. Гендиректор музея Юлия Елепова, комментируя ситуацию с правками, внесенными чиновниками из министерства обороны Украины в статью о богатыре на «Википедии», назвала попытки оспорить происхождение Ильи Муромца чушью.Ранее сотрудники Минобороны Украины попытались исправить статью о богатыре на «Википедии». По мнению чиновников, Илья Муромец родился не под Владимиром, а в городе Моровск под Черниговом. Но администраторы онлайн-энциклопедии вернули статью в первоначальный вид.Согласно общепринятой версии, Илья Муромец жил во второй половине XII века и погиб в возрасте 40-55 лет, предположительно, от удара копьем в грудь при взятии Киева в 1204 году, сообщает РИА Новости.Илья Муромец (Илья Муровец, Илья Мурович, Илья Муравлении, Илья Моровленин, Ильюша, Ильюшка, Ильюшенка, Илюха, Илейко, Илья Иванович, Илья свет Иванович) — мифологизированный образ главного героя-богатыря русского былинного эпоса. Многие сюжеты, связанные с ним, складываются в былинный цикл.Он возглавляет всех богатырей и выступает как главный в троице наиболее знаменитых героев — Ильи Муромца, Добрыни Никитича, Алеши Поповича.Именно он совершил наибольшее количество подвигов, что и дает ему право представительствовать за все русское богатырство.В первых былинах, составленных много веков назад, фигурируют названия трех городов: Мурома, Чернигова, Киева. В них описывается освобождение Чернигова от осады его босурманами, поездка Ильи Муромца из Чернигова на Киев через Брянские леса, в которых он пленил Соловья-разбойника. А Муром упоминается как место рождения Ильи.



