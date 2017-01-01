Волгоградские единороссы приняли участие в работе XVI съезда партии Просмотров: 0 Комментариев: 0

В первый день съезда на дискуссионных площадках будут обсуждаться следующие темы: «Качество государства», «Экономика роста и благосостояния», «Социальная политика», «Умная сила и культурное лидерство», «Здоровое будущее», «Быть хозяином в собственном доме», «Аграрная сверхдержава».

В работе XVI Съезда партии «Единая Россия» принимает участие делегация из Волгоградской области : секретарь регионального отделения Сергей Горняков, а также секретари первичных организаций области Юрий Абзалилов (Николаевское МО), Лариса Ахмедова (Клетское МО), Наталья Богачкова (Камышинское МО), Василий Данков (Фроловское МО), Ирина Жигульская (Дзержинское МО), Юрий Николюкин (Алексеевское МО), Лариса Тропкина(Центральное МО).

В работе съезда также примут участие заместитель главы Волгограда Владлен Колесников, глава администрации Волгограда Виталий Лихачев, депутат Госдумы Владимир Плотников, председатель Волгоградской областной Думы Николай Семисотов, председатель Ревизионной контрольной комиссии Виктор Подлесных, заместитель секретаря регионального отделения Партии по проектной работе, депутат Волгоградской областной Думы Сергей Булгаков, член Генсовета Партии, депутат Волгоградской областной Думы Владимир Осьмаков.

В повестке съезда, который продлится два дня, также заявлено избрание руководящих органов партии – Высшего и Генерального советов, председателя Партии, Центральной контрольной комиссии, сообщили в пресс-службе регионального отделения «Единой России».





Фото с сайта ВРО ПП «Единая Россия» . Сегодня, 21 января 2017 года, в Москве стартовал ХVI отчетно-выборный съезд партии «Единая Россия». Единороссы должны обсудить ход реализации Программы Партии, одобренной на втором этапе XV Съезда, прошедшего в июне 2016 года.В первый день съезда на дискуссионных площадках будут обсуждаться следующие темы: «Качество государства», «Экономика роста и благосостояния», «Социальная политика», «Умная сила и культурное лидерство», «Здоровое будущее», «Быть хозяином в собственном доме», «Аграрная сверхдержава».В работе XVI Съезда партии «Единая Россия» принимает участие делегация из Волгоградской области : секретарь регионального отделения Сергей Горняков, а также секретари первичных организаций области Юрий Абзалилов (Николаевское МО), Лариса Ахмедова (Клетское МО), Наталья Богачкова (Камышинское МО), Василий Данков (Фроловское МО), Ирина Жигульская (Дзержинское МО), Юрий Николюкин (Алексеевское МО), Лариса Тропкина(Центральное МО).В работе съезда также примут участие заместитель главы Волгограда Владлен Колесников, глава администрации Волгограда Виталий Лихачев, депутат Госдумы Владимир Плотников, председатель Волгоградской областной Думы Николай Семисотов, председатель Ревизионной контрольной комиссии Виктор Подлесных, заместитель секретаря регионального отделения Партии по проектной работе, депутат Волгоградской областной Думы Сергей Булгаков, член Генсовета Партии, депутат Волгоградской областной Думы Владимир Осьмаков.В повестке съезда, который продлится два дня, также заявлено избрание руководящих органов партии – Высшего и Генерального советов, председателя Партии, Центральной контрольной комиссии, сообщили в пресс-службе регионального отделения «Единой России».



