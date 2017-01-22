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НовостиВолгограда.ру » Политика » Единороссы на съезде подняли вопрос о снижении налоговой нагрузки
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А вы пробовали нырять в прорубь на Крещение?
Ранее сообщалось, что во время полета над МКАД пилот вертолета Robinson (выполнял коммерческий рейс) выявил обледенение на лопастях, после чего принял решение совершить посадку на обочину около 98-го ...
Daily Mail: Россия может победить британскую армию за один день
Военный бюджет Великобритании годами сокращался, а численность войск достигла минимума, что лишает британскую армию возможности оставаться эффективной боевой силой, пишет Daily Mail со ссылкой ...
Минтруд поддержал идею ограничения расчетов наличными в России
Министр труда и социальной защиты России Максим Топилин поддержал идею ограничить в России совершение дорогих покупок за наличные, передает ТАСС.