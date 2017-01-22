Единороссы на съезде подняли вопрос о снижении налоговой нагрузки Просмотров: 0 Комментариев: 0

Как отметил председатель Волгоградский областной Думы Николай Семисотов, большой интерес вызвал ряд предложений по дальнейшему развитию экономики страны, в том числе по совершенствованию налоговой системы, сообщает пресс-служба облдумы. Участники дискуссии говорили о необходимости снижения в долгосрочной перспективе налоговой нагрузки, ведь сегодня из-за наличия теневого сектора в экономике налоговая нагрузка распространяется на добросовестных налогоплательщиков, что недопустимо. Резервом же для увеличения собираемости налогов, по мнению участников дискуссии, могло бы стать решение об объединении базы налоговой и таможенных служб, появление единого документа основных направлений налоговой, бюджетной и таможенно-тарифной политики.

Это предложение Николай Семисотов считает своевременным и эффективным. Законодательно закрепить его предстоит законопроекту, который ближайшее время будет внесен на рассмотрение в Государственную Думу РФ и в обсуждении которого примут участие и волгоградские депутаты, отметили в пресс-службе регионального парламента.

Напомним, 21 января в Москве начал работу ХVI отчетно-выборный съезд партии «Единая Россия». Единороссы должны обсудить ход реализации программы партии, одобренной на втором этапе XV Съезда, когда были определены приоритетные задачи «Единой России» на пять лет. Главные направления программы стали темами обсуждения на дискуссионных площадках: «Качество государства», «Экономика роста и благосостояния», «Социальная политика», «Умная сила и культурное лидерство», «Здоровое будущее», «Быть хозяином в собственном доме», «Аграрная сверхдержава». В первый день работы XVI съезда партии «Единая Россия», который вчера открылся в Москве, состоялись семь дискуссионных площадок. Одна их них – «Экономика роста и благосостояния». Ее участники во время дискуссии поднимали вопросы повышения доходной базы, устойчивости региональных и местных бюджетов, поддержки малого и среднего бизнеса, снижения налоговой нагрузки.Как отметил председатель Волгоградский областной Думы Николай Семисотов, большой интерес вызвал ряд предложений по дальнейшему развитию экономики страны, в том числе по совершенствованию налоговой системы, сообщает пресс-служба облдумы. Участники дискуссии говорили о необходимости снижения в долгосрочной перспективе налоговой нагрузки, ведь сегодня из-за наличия теневого сектора в экономике налоговая нагрузка распространяется на добросовестных налогоплательщиков, что недопустимо. Резервом же для увеличения собираемости налогов, по мнению участников дискуссии, могло бы стать решение об объединении базы налоговой и таможенных служб, появление единого документа основных направлений налоговой, бюджетной и таможенно-тарифной политики.Это предложение Николай Семисотов считает своевременным и эффективным. Законодательно закрепить его предстоит законопроекту, который ближайшее время будет внесен на рассмотрение в Государственную Думу РФ и в обсуждении которого примут участие и волгоградские депутаты, отметили в пресс-службе регионального парламента.Напомним, 21 января в Москве начал работу ХVI отчетно-выборный съезд партии «Единая Россия». Единороссы должны обсудить ход реализации программы партии, одобренной на втором этапе XV Съезда, когда были определены приоритетные задачи «Единой России» на пять лет. Главные направления программы стали темами обсуждения на дискуссионных площадках: «Качество государства», «Экономика роста и благосостояния», «Социальная политика», «Умная сила и культурное лидерство», «Здоровое будущее», «Быть хозяином в собственном доме», «Аграрная сверхдержава».



