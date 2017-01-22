«Единая Россия» переизбрала Медведева своим председателем Просмотров: 6 Комментариев: 0

Он также заявил, что проектная деятельность «Единой России» будет основана на предвыборной Программе, сообщает пресс-служба волгоградского регионального отделения партии.

«Партия уже начала работу по перезагрузке своей проектной деятельности, ориентируя ее на выполнение предвыборной Программы», - сказал председатель «Единой России».

Как сегодня передает ТАСС, «Единая Россия» переизбрала Медведева своим председателем, об этом говорится в решении съезда. Предварительные итоги реализации Программы Партии и предложения по ее развитию были представлены на 7 дискуссионных площадках в первый день XVI Съезда Партии 21 января. Сегодня, выступая с докладом перед однопартийцами председатель «Единой России» Дмитрий Медведев сказал: «Предлагаю проводить такое обсуждение как минимум раз в год. Так мы сможем оценить, насколько эффективно выполняется Программа, и, если нужно, вносить необходимые корректировки».Он также заявил, что проектная деятельность «Единой России» будет основана на предвыборной Программе, сообщает пресс-служба волгоградского регионального отделения партии.«Партия уже начала работу по перезагрузке своей проектной деятельности, ориентируя ее на выполнение предвыборной Программы», - сказал председатель «Единой России».Как сегодня передает ТАСС, «Единая Россия» переизбрала Медведева своим председателем, об этом говорится в решении съезда.



