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В Генсовет «Единой России» вошли три волгоградца

Вчера, 12:41
Lopatin
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Комментариев: 0
В Генсовет «Единой России» вошли три волгоградцаВ воскресенье, 22 января, на проходившем в Москве XVI съезде «Единой России» состоялось плановое переизбрание руководящих партийных органов. В результате проведенной ротации Генерального совета – руководящего коллегиального органа – из 170 его членов 100 оказались новичками.
Половину нового состава Генсовета составила «региональная часть». Наряду с депутатами Госдумы, членами Совета Федерации, руководителями партийных проектов и внутрифракционных групп, в коллегиальный орган вошло почти 30 секретарей региональных отделений и более 80 секретарей «первичек», информирует пресс-служба Волгоградской областной Думы.
В обновленном составе Генсовета Волгоградскую область представляют первый заместитель председателя комитета Госдумы по аграрным вопросам Владимир Плотников, депутат Государственной Думы Анна Кувычко и секретарь Новоаннинского местного отделения партии, председатель Новоаннинской районной Думы Юрий Стадник.


Фото пресс-службы Волгоградской областной Думы.
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