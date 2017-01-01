В Генсовет «Единой России» вошли три волгоградца Просмотров: 74 Комментариев: 0

Половину нового состава Генсовета составила «региональная часть». Наряду с депутатами Госдумы, членами Совета Федерации, руководителями партийных проектов и внутрифракционных групп, в коллегиальный орган вошло почти 30 секретарей региональных отделений и более 80 секретарей «первичек», информирует пресс-служба Волгоградской областной Думы.

В обновленном составе Генсовета Волгоградскую область представляют первый заместитель председателя комитета Госдумы по аграрным вопросам Владимир Плотников, депутат Государственной Думы Анна Кувычко и секретарь Новоаннинского местного отделения партии, председатель Новоаннинской районной Думы Юрий Стадник.





Фото пресс-службы Волгоградской областной Думы. В воскресенье, 22 января, на проходившем в Москве XVI съезде «Единой России» состоялось плановое переизбрание руководящих партийных органов. В результате проведенной ротации Генерального совета – руководящего коллегиального органа – из 170 его членов 100 оказались новичками.Половину нового состава Генсовета составила «региональная часть». Наряду с депутатами Госдумы, членами Совета Федерации, руководителями партийных проектов и внутрифракционных групп, в коллегиальный орган вошло почти 30 секретарей региональных отделений и более 80 секретарей «первичек», информирует пресс-служба Волгоградской областной Думы.В обновленном составе Генсовета Волгоградскую область представляют первый заместитель председателя комитета Госдумы по аграрным вопросам Владимир Плотников, депутат Государственной Думы Анна Кувычко и секретарь Новоаннинского местного отделения партии, председатель Новоаннинской районной Думы Юрий Стадник.



