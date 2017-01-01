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» » В Госдуме предложили арестовывать хулиганов, угрожающих врачам

В Госдуме предложили арестовывать хулиганов, угрожающих врачам

Вчера, 15:34
Lopatin
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В Госдуме предложили арестовывать хулиганов, угрожающих врачамДепутат фракции ЛДПР Сергей Иванов внес на рассмотрение Госдумы законопроект, который вводит административный арест за угрозы врачам, не повлекшие вреда для их здоровья. Документ размещен в думской электронной базе данных, передает агентство ТАСС.
Парламентарий предлагает дополнить статью «Мелкое хулиганство» в Кодексе РФ об административных правонарушениях подпунктом о более жестких санкциях за «нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, сопровождающееся нецензурной бранью в общественных местах, оскорбительным приставанием к гражданам, а равно уничтожением или повреждением чужого имущества», если речь идет о действиях, сопряженных «с угрозой применения насилия, совершенных в отношении сотрудника медицинского учреждения, находящегося при исполнении служебных или профессиональных обязанностей». Законопроект предусматривает за это санкции в виде штрафа в размере от 1 до 2,5 тысяч рублей или административного ареста на срок до 15 суток.
«Участившиеся случаи нападения на сотрудников медицинских учреждений, находящихся при исполнении своих служебных и профессиональных обязанностей, свидетельствуют о недостаточности существующих мер их защиты, в том числе правовых», – говорится в пояснительной записке.
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