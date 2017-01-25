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» » На съезде ЛДПР поменяют все руководство партии, кроме Жириновского

На съезде ЛДПР поменяют все руководство партии, кроме Жириновского

Сегодня, 16:05
Lopatin
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На съезде ЛДПР поменяют все руководство партии, кроме ЖириновскогоЛДПР намерена провести ротацию в руководстве партии за исключением поста председателя. Об этом сообщает сегодня ТАСС со ссылкой на вице-спикера Госдумы от фракции либерал-демократов, глава высшего совета ЛДПР Игорь Лебедев.
По его словам на 30-м юбилейном съезде партии, который пройдет в Москве 4 февраля, будут переизбраны все ее руководящие органы – председатель, высший совет и центральная контрольная ревизионная комиссия. «На должность председателя высший совет партии будет рекомендовать кандидатуру Владимира Жириновского, а состав высшего совета и центральной контрольной ревизионной комиссии, скорее всего, претерпит изменение на 100 процентов», – сказал Игорь Лебедев.
«Жириновский останется членом высшего совета, остальных полностью поменяем. Тем самым дадим возможность работать новым членам. В высшем совете будут больше представлены субъекты РФ», - пояснил он. Говоря о кандидатах на пост главы высшего совета, Лебедев уточнил, что он «избирается из числа членов совета сразу после их утверждения съездом». «Но я думаю, им станет Владимир Жириновский», – сказал он.
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