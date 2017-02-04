В Москве открылся 30-й съезд ЛДПР



Как сообщили ранее агентству в пресс-службе либерал- демократов, съезд – плановое мероприятие, необходимость которого вызвана истечением срока полномочий председателя ЛДПР и руководящих органов. В частности, в рамках партийного форума предстоит утверждение членов Высшего совета и Центральной контрольно-ревизионной комиссии.



Глава Высшего совета партии, вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев сообщил ранее, что Владимир Жириновский будет предложен для переизбрания председателем. Сам Лебедев не сможет вновь возглавить Высший совет, так как по уставу один человек может занимать этот пост не более двух сроков подряд. По словам Лебедева, партия намерена провести практически стопроцентную ротацию в своем руководстве, за исключением поста председателя. Юбилейный, 30-й съезд ЛДПР открылся в субботу утром в Москве, партия переизберет председателя, проведет почти стопроцентную ротацию руководящих органов, передает ТАСС Как сообщили ранее агентству в пресс-службе либерал- демократов, съезд – плановое мероприятие, необходимость которого вызвана истечением срока полномочий председателя ЛДПР и руководящих органов. В частности, в рамках партийного форума предстоит утверждение членов Высшего совета и Центральной контрольно-ревизионной комиссии.Глава Высшего совета партии, вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев сообщил ранее, что Владимир Жириновский будет предложен для переизбрания председателем. Сам Лебедев не сможет вновь возглавить Высший совет, так как по уставу один человек может занимать этот пост не более двух сроков подряд. По словам Лебедева, партия намерена провести практически стопроцентную ротацию в своем руководстве, за исключением поста председателя.



