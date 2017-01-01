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НовостиВолгограда.ру » Политика » Жириновский переизбран председателем ЛДПР на четыре года
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Волгоградцы протестуют против решения Анатолия Бровко снять с должности мэра Волгограда Романа Гребенникова
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Вы довольны тем, как убирают волгоградские дороги?
Пресс-секретарь Государственной пограничной службы (ГПС) Латвии Евгения Позняк заявила об установке пограничного забора между Россией и Латвией длиной 23 км в целях пресечения попыток нелегально ...
Семилетний ребенок погиб в Подмосковье, катаясь с горки на «ватрушке»
Семилетний ребенок погиб в Ногинском районе Подмосковья, катаясь с горки на "ватрушке". Об этом сообщили ТАСС в правоохранительных органах региона.
Хирург назвал позицию Минобороны по парку «Патриот» «ошибочной»
Лидер байк-клуба «Ночные волки» Александр Залдастанов, известный как Хирург, назвал позицию Минобороны относительно строительства филиала парка «Патриот» в Севастополе «ошибочной». Об этом он заявил ...