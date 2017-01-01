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» » Жириновский переизбран председателем ЛДПР на четыре года

Жириновский переизбран председателем ЛДПР на четыре года

Вчера, 10:30
Lopatin
Жириновский переизбран председателем ЛДПР на четыре годаВладимир Жириновский переизбран председателем ЛДПР на следующие четыре года. Соответствующее решение принял в субботу съезд партии, передает ТАСС.

Также съезд избрал новый состав Высшего совета партии на ближайшие четыре года. Ранее в него входили 11 человек, сейчас состав сокращен до семи партийцев. Два срока подряд Высший совет возглавлял вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев. По уставу занимать этот пост больше двух сроков нельзя. В Высший совет вошел Владимир Жириновский и депутаты Госдумы Иван Абрамов, Сергей Каргинов, Антон Морозов, Владимир Сысоев, Игорь Торощин, Борис Чернышов.

Кроме того, съезд избрал новый состав Центральной контрольно-ревизионной комиссии.


Источник фото: vistanews.ru
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