Жириновский переизбран председателем ЛДПР на четыре года



Также съезд избрал новый состав Высшего совета партии на ближайшие четыре года. Ранее в него входили 11 человек, сейчас состав сокращен до семи партийцев. Два срока подряд Высший совет возглавлял вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев. По уставу занимать этот пост больше двух сроков нельзя. В Высший совет вошел Владимир Жириновский и депутаты Госдумы Иван Абрамов, Сергей Каргинов, Антон Морозов, Владимир Сысоев, Игорь Торощин, Борис Чернышов.



Кроме того, съезд избрал новый состав Центральной контрольно-ревизионной комиссии.





Источник фото: vistanews.ru Владимир Жириновский переизбран председателем ЛДПР на следующие четыре года. Соответствующее решение принял в субботу съезд партии, передает ТАСС.Также съезд избрал новый состав Высшего совета партии на ближайшие четыре года. Ранее в него входили 11 человек, сейчас состав сокращен до семи партийцев. Два срока подряд Высший совет возглавлял вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев. По уставу занимать этот пост больше двух сроков нельзя. В Высший совет вошел Владимир Жириновский и депутаты Госдумы Иван Абрамов, Сергей Каргинов, Антон Морозов, Владимир Сысоев, Игорь Торощин, Борис Чернышов.Кроме того, съезд избрал новый состав Центральной контрольно-ревизионной комиссии.



