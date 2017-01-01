Депутаты Госдумы предлагают увеличить штрафы за отказ предоставлять информацию СМИ



Депутаты фракции ЛДПР Игорь Лебедев, Ярослав Нилов, Андрей Свинцов, Вадим Деньгин и Владимир Сысоев внесут сегодня в Госдуму проект закона, ужесточающего административную ответственность за отказ предоставлять информацию журналистам. Об этом сообщила сегодня в пресс-службе либерал-демократов.



«Авторы законопроекта предлагают ввести специальную повышенную административную ответственность для должностных лиц за отказ от предоставления информации представителю редакции СМИ, несвоевременное ее предоставление либо предоставление заведомо недостоверной информации в виде штрафа от 25 до 30 тысяч рублей», – говорится в сообщении пресс-службы.



При этом указывается, что «размер штрафа обусловлен тем, что в результате подобных правонарушений через средства массовой информации значительный круг граждан России может недополучить актуальную, общественно значимую информацию».



В пояснительной записке к документу отмечается, что для запросов редакций СМИ законом РФ «О средствах массовой информации» установлен семидневный срок предоставления сведений. Отказ от предоставления запрашиваемой информации возможен, если она содержит сведения, составляющие государственную, коммерческую или иную специально охраняемую законом тайну.



Фото: kp.ru Депутаты фракциивнесут сегодня впроект закона, ужесточающего административную ответственность за отказ предоставлять информацию журналистам. Об этом сообщила сегодня в пресс-службе либерал-демократов.«Авторы законопроекта предлагают ввести специальную повышенную административную ответственность для должностных лиц за отказ от предоставления информации представителю редакции СМИ, несвоевременное ее предоставление либо предоставление заведомо недостоверной информации в виде штрафа», – говорится в сообщении пресс-службы.При этом указывается, что «размер штрафа обусловлен тем, что в результате подобных правонарушений через средства массовой информации значительный круг граждан России может недополучить актуальную, общественно значимую информацию».В пояснительной записке к документу отмечается, что для запросов редакцийустановленсрок предоставления сведений. Отказ от предоставления запрашиваемой информации возможен, если она содержит сведения, составляющие государственную, коммерческую или иную специально охраняемую законом тайну.



