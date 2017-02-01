В Волгограде сократят количество депутатов городской думы Глава Волгограда Андрей Косолапов дал поручение аппарату гордумы подготовить изменения в Устав города, согласно которым численность депутатского корпуса должна сократиться.



Как сообщили в пресс-службе городской думы, предполагается, что со следующего созыва представительный орган власти будет состоять не из 48-ми народных избранников, а из 36-ти.



По закону, количество депутатов представительного органа городского округа определяется уставом муниципального образования и не может быть менее 35 человек – при численности населения свыше 500 тысяч.



«В связи с тем, что выборы в Волгоградскую городскую Думу проходят по смешанной системе – округ представляют депутат-одномандатник и депутат от политической партии, – то в данном случае целесообразно предусмотреть общую численность депутатов 36 человек: 24 депутата избираются по одномандатным избирательным округам, 12 депутатов – от политических партий», – отметил глава города Андрей Косолапов.



Изменения в Устав города-героя Волгограда будут обсуждаться на публичных слушаниях. Окончательно проект решения должна принять гордума. Поправки начнут применяться после истечения срока полномочий действующего состава депутатского корпуса.



В настоящее время городскую Думу представляют 48 народных избранников. Сокращение численности депутатов позволит уменьшить расходы бюджета на содержание представительного органа, отметили в пресс-службе гордумы.





Фото: volgsovet.ru Глава Волгограда Андрей Косолапов дал поручение аппарату гордумы подготовить изменения в Устав города, согласно которым численность депутатского корпуса должна сократиться.Как сообщили в пресс-службе городской думы, предполагается, что со следующего созыва представительный орган власти будет состоять не из 48-ми народных избранников, а из 36-ти.По закону, количество депутатов представительного органа городского округа определяется уставом муниципального образования и не может быть менее 35 человек – при численности населения свыше 500 тысяч.«В связи с тем, что выборы в Волгоградскую городскую Думу проходят по смешанной системе – округ представляют депутат-одномандатник и депутат от политической партии, – то в данном случае целесообразно предусмотреть общую численность депутатов 36 человек: 24 депутата избираются по одномандатным избирательным округам, 12 депутатов – от политических партий», – отметил глава города Андрей Косолапов.Изменения в Устав города-героя Волгограда будут обсуждаться на публичных слушаниях. Окончательно проект решения должна принять гордума. Поправки начнут применяться после истечения срока полномочий действующего состава депутатского корпуса.В настоящее время городскую Думу представляют 48 народных избранников. Сокращение численности депутатов позволит уменьшить расходы бюджета на содержание представительного органа, отметили в пресс-службе гордумы.



