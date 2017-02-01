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В Волгограде сократят количество депутатов городской думы

Сегодня, 16:57
Lopatin
В Волгограде сократят количество депутатов городской думыГлава Волгограда Андрей Косолапов дал поручение аппарату гордумы подготовить изменения в Устав города, согласно которым численность депутатского корпуса должна сократиться.

Как сообщили в пресс-службе городской думы, предполагается, что со следующего созыва представительный орган власти будет состоять не из 48-ми народных избранников, а из 36-ти.

По закону, количество депутатов представительного органа городского округа определяется уставом муниципального образования и не может быть менее 35 человек – при численности населения свыше 500 тысяч.

«В связи с тем, что выборы в Волгоградскую городскую Думу проходят по смешанной системе – округ представляют депутат-одномандатник и депутат от политической партии, – то в данном случае целесообразно предусмотреть общую численность депутатов 36 человек: 24 депутата избираются по одномандатным избирательным округам, 12 депутатов – от политических партий», – отметил глава города Андрей Косолапов.

Изменения в Устав города-героя Волгограда будут обсуждаться на публичных слушаниях. Окончательно проект решения должна принять гордума. Поправки начнут применяться после истечения срока полномочий действующего состава депутатского корпуса.

В настоящее время городскую Думу представляют 48 народных избранников. Сокращение численности депутатов позволит уменьшить расходы бюджета на содержание представительного органа, отметили в пресс-службе гордумы.


Фото: volgsovet.ru
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