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» » » Во время выборов в регионе счета партий выросли на 42 миллиона

Во время выборов в регионе счета партий выросли на 42 миллиона

Сегодня, 08:53
Lopatin
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Во время выборов в регионе счета партий выросли на 42 миллионаИзбирательная комиссия Волгоградской области подвела итоги поступления и расходования средств региональных отделений политических партий за III квартал 2016 года.
По информации пресс-службы облизбиркома, в III квартале 2016 года в Волгоградской области свою деятельность вели 63 региональных отделения политических партий. 50 из них представили «нулевые» сведения о поступлении и расходовании средств. А вот у шести счета даже пополнились: «Единая Россия» (на 30 150 977 рублей), КПРФ (на 7 532 989 рублей), «Справедливая Россия» (на 4 716 971 рубль), «Яблоко» (на 208 935 рублей), «Патриоты России» (на 71 400 рублей) и ЛДПР (на 51 394 рубля).
Несколько отделений – «Защитники Отечества», «Умная Россия», «Российская партии народного управления», «Против всех», «Партия профессионалов» и «Партия Роста» - все еще не отчитались. В облизбиркоме отмечают, что это является нарушением федерального законодательства.
«В отношении нарушителей федерального законодательства административные протоколы будут составлены в январе 2017 года, - заверила заместитель председателя Избирательной комиссии Волгоградской области Юлия Чернышкова. – Кроме того, в Волгоградской области уже инициирован процесс приостановления деятельности нескольких региональных отделений партий, которые систематически нарушали сроки представления сведений. Управлением Министерства юстиции уже направлены исковые заявления в суд».
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