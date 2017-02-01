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В волгоградском облизбиркоме сформировали новый орган

Сегодня, 17:48
Lopatin
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В волгоградском облизбиркоме сформировали новый органВ среду, 1 февраля, на заседании Избирательной комиссии Волгоградской области было принято постановление о создании нового органа – Совета председателей территориальных избирательных комиссий.
Как сообщили в пресс-службе облизбиркома, в задачи нового совещательного органа входит оптимизация работы избирательной системы в регионе, выработка рекомендаций по вопросам повышения правовой культуры избирателей, а также построение системы эффективного обучения членов участковых комиссий. Члены совета будут участвовать в его работе на общественных началах.
«Совет станет консультационной площадкой для принятия управленческих решений в сфере организации избирательного процесса», – пояснил председатель Избирательной комиссии Волгоградской области Виктор Черячукин, который возглавит Совет председателей ТИК. Планируется, что персональный состав будет утвержден в середине февраля, а до конца месяца пройдет первое заседание.
В облизбиркоме отметили, что подобный совещательный орган создается сейчас и на уровне ЦИК России. Совет председателей избирательных комиссий субъектов России возглавила председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова.


Фото пресс-службы Избирательной комиссии Волгоградской области
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