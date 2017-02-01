В волгоградском облизбиркоме сформировали новый орган Просмотров: 7 Комментариев: 0

Как сообщили в пресс-службе облизбиркома, в задачи нового совещательного органа входит оптимизация работы избирательной системы в регионе, выработка рекомендаций по вопросам повышения правовой культуры избирателей, а также построение системы эффективного обучения членов участковых комиссий. Члены совета будут участвовать в его работе на общественных началах.

«Совет станет консультационной площадкой для принятия управленческих решений в сфере организации избирательного процесса», – пояснил председатель Избирательной комиссии Волгоградской области Виктор Черячукин, который возглавит Совет председателей ТИК. Планируется, что персональный состав будет утвержден в середине февраля, а до конца месяца пройдет первое заседание.

В облизбиркоме отметили, что подобный совещательный орган создается сейчас и на уровне ЦИК России. Совет председателей избирательных комиссий субъектов России возглавила председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова.





Фото пресс-службы Избирательной комиссии Волгоградской области В среду, 1 февраля, на заседании Избирательной комиссии Волгоградской области было принято постановление о создании нового органа – Совета председателей территориальных избирательных комиссий.Как сообщили в пресс-службе облизбиркома, в задачи нового совещательного органа входит оптимизация работы избирательной системы в регионе, выработка рекомендаций по вопросам повышения правовой культуры избирателей, а также построение системы эффективного обучения членов участковых комиссий. Члены совета будут участвовать в его работе на общественных началах.«Совет станет консультационной площадкой для принятия управленческих решений в сфере организации избирательного процесса», – пояснил председатель Избирательной комиссии Волгоградской области Виктор Черячукин, который возглавит Совет председателей ТИК. Планируется, что персональный состав будет утвержден в середине февраля, а до конца месяца пройдет первое заседание.В облизбиркоме отметили, что подобный совещательный орган создается сейчас и на уровне ЦИК России. Совет председателей избирательных комиссий субъектов России возглавила председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова.



