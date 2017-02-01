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Центризбирком утвердил новые требования к урнам для голосования

Сегодня, 14:08
Lopatin
Центризбирком утвердил новые требования к урнам для голосованияЦентризбирком России на заседании утвердил технические требования к комплексам обработки избирательных бюллетеней (КОИБам) нового поколения, передает агентство ТАСС.

Член ЦИК Антон Лопатин сообщил, что при подготовке документа были актуализированы требования к КОИБам-2010, используемым сейчас. При этом были учтены изменения избирательного законодательства (например, выборы в Госдуму теперь проводятся по смешанной системе).

Согласно требованиям ЦИК, КОИБ-2017 должен обрабатывать в ходе голосования до девяти различных видов бюллетеней, в том числе бюллетени для проведения голосования по многомандатным округам и бюллетени, содержащие строку «Против всех». Машина также сама сортирует бюллетени на действительные и недействительные.

Особые требования ЦИК предъявляет к надежности КОИБов-2017. После выключения электропитания или перезагрузки не должны утрачиваться данные, после подключения к электросети работа должна быть продолжена без дополнительной настройки. При аварийном отключении электричества машина должна еще час бесперебойно работать за счет встроенной аккумуляторной батареи.


Фото: izbirkom.samregion.ru
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