Регистрация Войти
Вход на сайт
Реклама
Выбор редакции
 
 

Берегоукрепительные работы в Центральном районе выходят на финишную прямую

В Волгоградской области будут производить обожженные аноды

Изучая отзывы о MaxiMarkets

Применение ФСФ фанеры

В Волгограде аварии на теплосетях устраняют круглосуточно

В Волгограде готовится проект объездной дороги

80% потребителей в Волгограде обеспечены теплом

В Волгограде с 16 октября изменится расписание пригородных электричек

В Волгограде меняется расписание некоторых автобусов

Ремонт моста через р. Царицу и Самарского путепровода в Волгограде закончат до конца года

К 15 октября во все дома волгоградцев поступит тепло

Под Волгоградом достроят маслоэкстракционный завод

» » » Гордума Волгограда даст согласие на продажу активов ПАТП №7

Гордума Волгограда даст согласие на продажу активов ПАТП №7

Вчера, 10:25
julija-ca
Просмотров: 179
Комментариев: 0
Гордума Волгограда даст согласие на продажу активов ПАТП №723 декабря состоится внеочередное заседание Волгоградской городской думы. На нем депутаты планируют рассмотреть бюджет Волгограда на 2017 год, а также внести некоторые коррективы в главный финансовый документ текущего года.
Кроме того, в повестке дня заседания представительного органа власти значатся вопросы об утверждении Порядка расчета арендной платы за земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности Волгограда и предоставленные в аренду без торгов и Порядка размещения нестационарных торговых объектов на территории Волгограда.
Что касается деятельности самой городской думы, то здесь народные избранники скорректируют сразу 2 предыдущих решения. Первое касается Положения о гарантиях и компенсациях депутатам Волгоградской городской Думы, осуществляющих свои полномочия на непостоянной основе, а второе - затронет работу помощников депутатов в избирательных округах.
Из общегородской тематики отметим внесение изменений в решение Волгоградской городской Думы от 11.07.2012 № 64/1906 «О создании муниципального дорожного фонда Волгограда и утверждении Порядка формирования и использования дорожного фонда Волгограда» и вопрос о даче согласия на продажу неиспользуемых материальных активов муниципального унитарного предприятия «Волгоградское пассажирское автотранспортное предприятие № 7».

Фото пресс-службы Волгоградской городской думы
Рейтинг статьи:
  
Читайте также:

Рассматриваются изменения в разделении полномочий между главой Волгограда и сити-менеджером

Временно исполняющим полномочия главы Волгограда стал Сергей Соколов

Общественность одобрила коррективы в Уставе Волгограда

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.
Оставить комментарий
Ваше имя: *
Ваш e-mail: *
Текст комментария:
Полужирный Наклонный текст Подчеркнутый текст Зачеркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Код: Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код
Введите код:
Copyrights © 2015.
Контакты О нас Реклама
Rambler's Top100

© 2015 Copyright. ИА "НовостиВолгограда.ру" , все права защищены.

Копирование материалов допускается только с указанием ссылки на сайт.

Свидетельство о регистрации ИА №77-18619 от 12.10.2004

email: novostivolgograda@gmail.com

ОБЛАКО ТЕГОВ
администрация Волгограда, Администрация Волгоградской области, Анатолий Бровко, взятка, Волгоград, Волгоградская область, Волжский, выставка, ГУ МВД, ГУ МЧС, ГУВД, дети, детский сад, дороги, ЖКХ, здравоохранение, Интернет, Камышин, конкурс, медицина, молодежь, мошенничество, наркотики, пожар, полиция, Правительство Волгоградской области, прокуратура, работа, ремонт, РЖД, сельское хозяйство, семья, служба спасения, спорт, СУ СКР, суд, убийство, фестиваль, школа, школьники

Показать все теги