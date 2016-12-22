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Контрольно-счетная палата проверит учреждения культуры в части использования средств областного бюджета

Вчера, 14:15
julija-ca
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Контрольно-счетная палата проверит учреждения культуры в части использования средств областного бюджетаВопросы культуры, физического развития, массового спорта и сохранения исторического наследия стали предметом обсуждения на встрече губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова со свои заместителем Владимиром Попковым, курирующим вопросы культуры и спорта.
Губернатор отметил, что все эти направления являются одними из важнейших. Именно поэтому для решения накопившихся проблем в этих сферах было принято решение о закреплении ведомств за профильным заместителем губернатора, сообщает пресс-служба администрации региона.
«Необходимо понимать, что нам требуется для обеспечения учреждений культуры всем необходимым, готовы ли мы приступить к разработке программы поддержки культуры, нужно ознакомиться с работой всех учреждений, чтобы понять в каких условиях они находятся,— подчеркнул Андрей Бочаров. — Огромный пласт работы — это задачи связанные с физической культурой и развитием массового спорта, с сохранением культурного наследия».
Для того, чтобы сделать объективные выводы по использованию бюджетных средств Владимир Попков попросил губернатора инициировать проверки региональной КСП в части областного финансирования учреждений культуры.

Фото пресс-службы администрации Волгоградской области
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