Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.
Выбор редакции
|
НовостиВолгограда.ру » Политика » Власть » Власти региона готовы к предотвращению и ликвидации последствий нештатных ситуаций
|
РЕКЛАМА
НОВОСТИ
ПОСЛЕДНИЕ ТОП КОММЕНТИРУЮТ
18:02
Волгоградцы протестуют против решения Анатолия Бровко снять с должности мэра Волгограда Романа Гребенникова 5
13:04
Нужно ли платить за мусор? 3
РЕКЛАМА
ОПРОС
Как вы относитесь к переименованию Волгограда в Сталинград?
Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга в пятницу рассмотрит ходатайство об избрании меры пресечения известному барду Александру Новикову. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в пресс-службе суда.
СМИ сообщили о сожженных заживо турецких военных боевиками ИГ в Сирии
Боевики «Исламского государства» (ИГ, запрещенная в России террористическая группировка) опубликовали видео с казнью двух пленных турецких военных в Сирии. Солдат сожгли заживо, передает Reuters со ...
В Кемерове адвокат протаранил остановку, погибла женщина
Следственное управление СК РФ по Кемеровской области проводит доследственную проверку по факту ДТП с автомобилем под управлением адвоката, который врезался в остановку, в результате чего погибла ...