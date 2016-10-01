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Власти региона готовы к предотвращению и ликвидации последствий нештатных ситуаций

Сегодня, 10:04
julija-ca
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Власти региона готовы к предотвращению и ликвидации последствий нештатных ситуацийГубернатор Волгоградской области Андрей Бочаров поставил перед своими заместителями задачу — до 26 декабря завершить все вопросы, связанные с финансированием проектов и программ текущего года, и отчитаться перед федеральными ведомствами о расходовании средств.
«Также необходимо продолжить активную работу по подготовке конкурсных процедур, чтобы в начале 2017 года заключить последующие договоры и контракты», — цитирует губернатора пресс-служба администрации региона.
Кроме того, на оперативном совещании, которое губернатор провел накануне, обсуждались вопросы
обеспечения безопасности жителей региона в предстоящие праздничные дни и усиление работы по профилактике гриппа. В администрации Волгоградской области в эти дни будет установлено дежурство ответственных лиц: «Обратить внимание на подготовку систем жизнеобеспечения, готовность дорожных и спасательных служб Волгоградской области к предотвращению и ликвидации последствий возможных нештатных ситуаций», — дал задание своим заместителям губернатор.
Правоохранительным органам вместе с профильными ведомствами администрации региона поручено усилить работу по предотвращению незаконного оборота спиртосодержащей продукции.
Несмотря на то, что в Волгоградской области эпидемиологический порог по гриппу и ОРВИ пока не превышен, Андрей Бочаров обратил внимание на необходимость проведения мониторинга ситуации, подготовку дополнительных мест в стационарах, создание запаса противовирусных препаратов в аптечной сети.

Фото пресс-службы администрации Волгоградской области
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