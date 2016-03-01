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Волгоградская область экономит на государственных и муниципальных закупках

Сегодня, 11:08
Administrator
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Волгоградская область экономит на государственных и муниципальных закупкахС 2014 года в Волгоградской области расходы на государственные закупки снижены на 4,5 млрд. рублей. А с начала 2016 года сэкономлено 2 млрд. рублей.
Как сообщает пресс-служба администрации региона со ссылкой на областной комитет по регулированию контрактной системы в сфере закупок Волгоградской области, с начала текущего года для государственных и муниципальных заказчиков региона было проведено 9 080 закупок с общей суммой начальных (максимальных) цен контрактов на сумму более 40 миллиардов рублей. Как считают в этом ведомстве, расходы удалось существенно снизить благодаря проведению прозрачных и открытых конкурсных процедур. Таким образом, система централизации закупок экономит бюджетные средства и снижает коррупционные риски.
Напомним, в Волгоградской области продолжается наведение порядка в финансовой сфере, проводится работа, направленная на долгосрочную устойчивость и сбалансированность бюджета. Это направление является одним из приоритетов стратегии развития региона, обозначенных губернатором Андреем Бочаровым.
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