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Депутаты гордумы умерили свои аппетиты и приняли бюджет Волгограда на 2017 год

Вчера, 20:13
Administrator
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Депутаты гордумы умерили свои аппетиты и приняли бюджет Волгограда на 2017 годНа сегодняшнем заседании Волгоградской гордумы депутаты утвердили бюджет города-героя на 2017 год.
- Главный финансовый документ достаточно сложный, но, тем не менее, корректный и реален к исполнению: все взятые на себя социальные обязательства город сможет выполнить, - заявил глава Волгограда Александр Косолапов.
В ходе обсуждения главного финансового документа, разработанного мэрией, депутаты уделили особое внимание собственным поправкам в итоговый документ, которые уже прошли согласование профильным комитетом гордумы. Среди этих поправок – выделение 5 млн. рублей на компенсации за школьный проездной билет, 8 млн. рублей на капремонт системы теплоснабжения Центра культуры и досуга «Родина» и предоставление субсидии более, чем в 49 млн. рублей Волгоградской консерватории имени Серебрякова.
Кроме того, народные избранники также приняли решение о снижении денежных выплат самим себе и своим помощникам. Это позволит сэкономить около 6 млн. рублей бюджетных средств.
- Работа над пополнением доходной части бюджета будет главным направлением бюджетной политики в следующем году, и все действия будут направлены на сбалансированность доходной и расходной частей бюджета, - отметил председатель комитета гордумы по бюджету и налогам Александр Мордвинцев.
С учетом уточнений безвозмездных поступлений из вышестоящих бюджетов основные характеристики бюджета Волгограда-2017 выглядят следующим образом. Прогнозируемый общий объем доходов – 15,113 млрд. рублей. Расходная часть – 15, 294 млрд. рублей.

Фото пресс-службы городской Думы
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