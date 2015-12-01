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Губернатору доложили об усилении мер безопасности в новогодние праздники

Сегодня, 15:37
Lopatin
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Губернатору доложили об усилении мер безопасности в новогодние праздникиГубернатор Волгоградской области Андрей Бочаров провел рабочую встречу с руководителями с руководителями силовых и правоохранительных органов региона по вопросу обеспечения безопасности граждан в дни новогодних праздников.
Как сообщили в пресс-службе обладминистрации, на встрече присутствовали начальник ГУ МВД России по Волгоградской области Александр Кравченко, начальник регионального управления ФСБ России Анатолий Гулевский, прокурор Волгоградской области Максим Ершов, начальник регионального управления Росгвардии Михаил Воробьев и первый заместитель начальника СУ СК России по Волгоградской области Валерий Сафонов.
Андрей Бочаров отметил, что в администрации региона и муниципальных образованиях сформирован график дежурств ответственных лиц — координация этой работы поручена руководителю аппарата губернатора – вице-губернатору Евгению Харичкину.
Начальник регионального главка МВД Александр Кравченко доложил, что все подразделения полиции переведены на усиленный вариант несения службы. «Выстроено конструктивное взаимодействие с Росгвардией, ФСБ и Волгоградской академией МВД. Механизм отработан, инструктажи проведены, личный состав готов к выполнению задач», — подчеркнул начальник ГУ МВД.

Фото пресс-службы администрации Волгоградской области
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