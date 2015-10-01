Регистрация Войти
Вход на сайт
Реклама
Выбор редакции
 
 

С января в регионе повысится проезд в пригородных поездах

«Красный Октябрь» оштрафовали на 250 тысяч рублей

В Волгограде арестована большая партия спиртосодержащей продукции

В 2017 году на переобучение направят в 2 раза больше безработных

Берегоукрепительные работы в Центральном районе выходят на финишную прямую

В Волгоградской области будут производить обожженные аноды

Изучая отзывы о MaxiMarkets

Применение ФСФ фанеры

В Волгограде аварии на теплосетях устраняют круглосуточно

В Волгограде готовится проект объездной дороги

80% потребителей в Волгограде обеспечены теплом

В Волгограде с 16 октября изменится расписание пригородных электричек

» » » Председатель облдумы поблагодарил волгоградцев за плодотворный труд

Председатель облдумы поблагодарил волгоградцев за плодотворный труд

Сегодня, 13:01
Lopatin
Просмотров: 47
Комментариев: 0
Председатель облдумы поблагодарил волгоградцев за плодотворный трудПредседатель Волгоградской областной Думы Николай Семисотов поздравил жителей региона с Новым годом.

- Уважаемые жители Волгоградской области! Дорогие земляки! От всей души поздравляю вас с Новым 2017 годом!
Новый год – самый добрый и волшебный праздник! В эти зимние морозные дни, как правило, все родные и близкие собираются вместе, строят планы на будущее, подводят итоги уходящего года.
2016-й стал для нашего региона очень насыщенным на события. Совместными усилиями нам удалось решить поставленные вопросы, справиться с проблемами, добиться высоких результатов. Благодарю всех вас за плодотворный труд! Впереди нас ждут новые свершения, и, я уверен, вместе мы добьемся осуществления намеченных планов.
Желаю в Новом 2017 году мира, счастья, радости и благополучия! Пусть будут успехи, новые победы, добрые дела и исполнение желаний! Крепкого здоровья вам и вашим близким!

Николай Семисотов, председатель Волгоградской областной Думы».



Фото пресс-службы Волгоградской областной Думы
Рейтинг статьи:
  
Читайте также:

Глава Волгограда пожелал горожанам мира и благополучия

В Волгограде коллективу представлен новый прокурор региона

Назначен новый прокурор Волгоградской области

В Совете Федерации ФС РФ открылись Дни Волгоградской области

Наказали наказами. Администрация региона препятствует работе депутатов облдумы

Временно исполняющим полномочия главы Волгограда стал Сергей Соколов

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.
Оставить комментарий
Ваше имя: *
Ваш e-mail: *
Текст комментария:
Полужирный Наклонный текст Подчеркнутый текст Зачеркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Код: Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код
Введите код:
Copyrights © 2015.
Контакты О нас Реклама
Rambler's Top100

© 2015 Copyright. ИА "НовостиВолгограда.ру" , все права защищены.

Копирование материалов допускается только с указанием ссылки на сайт.

Свидетельство о регистрации ИА №77-18619 от 12.10.2004

email: novostivolgograda@gmail.com

ОБЛАКО ТЕГОВ
администрация Волгограда, Администрация Волгоградской области, Анатолий Бровко, взятка, Волгоград, Волгоградская область, Волжский, выставка, ГУ МВД, ГУ МЧС, ГУВД, дети, детский сад, дороги, ЖКХ, здравоохранение, Интернет, Камышин, конкурс, медицина, молодежь, мошенничество, наркотики, пожар, полиция, Правительство Волгоградской области, прокуратура, работа, ремонт, РЖД, сельское хозяйство, семья, служба спасения, спорт, СУ СКР, суд, убийство, фестиваль, школа, школьники

Показать все теги