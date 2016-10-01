Регистрация Войти
Вход на сайт
Реклама
Выбор редакции
 
 

С января в регионе повысится проезд в пригородных поездах

«Красный Октябрь» оштрафовали на 250 тысяч рублей

В Волгограде арестована большая партия спиртосодержащей продукции

В 2017 году на переобучение направят в 2 раза больше безработных

Берегоукрепительные работы в Центральном районе выходят на финишную прямую

В Волгоградской области будут производить обожженные аноды

Изучая отзывы о MaxiMarkets

Применение ФСФ фанеры

В Волгограде аварии на теплосетях устраняют круглосуточно

В Волгограде готовится проект объездной дороги

80% потребителей в Волгограде обеспечены теплом

В Волгограде с 16 октября изменится расписание пригородных электричек

» » » Глава Волгограда пожелал горожанам мира и благополучия

Глава Волгограда пожелал горожанам мира и благополучия

Сегодня, 13:31
Lopatin
Просмотров: 46
Комментариев: 0
Глава Волгограда пожелал горожанам мира и благополучияГлава Волгограда Андрей Косолапов от имени коллег-депутатов городской Думы поздравил горожан с наступающим Новым годом:

- Дорогие волгоградцы! Совсем скоро мы перелистнем еще одну страницу истории – наступит новый, 2017 год. Каждый из нас ждет этот праздник с особым чувством. С ним мы связываем свои надежды на счастье и благополучие. Верим, что предстоящий год изменит жизнь к лучшему, принесет с собой только добро.
Встреча Нового года – сама по себе добрая традиция. Она объединяет разные поколения, каждую семью, а значит и всех жителей нашего города, региона, России. Многие в эти дни задают себе вопрос – как прошел год, что удалось реализовать из задуманного, что нужно обязательно успеть в следующем году?
Для Волгограда уходящий год был наполнен большой работой. Созданы хорошие стартовые позиции для дальнейшего движения вперед. В новый год мы вступаем с уверенностью, что все намеченные планы будут реализованы. И в этом – огромная заслуга, прежде всего, самих волгоградцев.
Я искренне благодарен работникам социальных учреждений, промышленных предприятий, малого и среднего бизнеса, жилищно-коммунального комплекса, членам общественных организаций, всем тем, кто славно потрудился во благо Волгограда. Пусть наступающий 2017 год откроет для вас новые возможности и перспективы! Пусть принесет он радость и спокойствие в каждый дом, в каждую волгоградскую семью!
Мира, счастья, благополучия вам и вашим близким, дорогие земляки! Крепкого здоровья и отличного настроения на весь следующий год!

Андрей Косолапов, глава Волгограда
Рейтинг статьи:
  
Читайте также:

Председатель облдумы поблагодарил волгоградцев за плодотворный труд

Депутаты гордумы умерили свои аппетиты и приняли бюджет Волгограда на 2017 год

Проект новой редакции Устава города-героя Волгограда обсудят на публичных слушаниях

Депутаты подготовили новую редакцию Устава Волгограда

Волгоградцы против Сити-менеджера

В городищенском районе новый глава

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.
Оставить комментарий
Ваше имя: *
Ваш e-mail: *
Текст комментария:
Полужирный Наклонный текст Подчеркнутый текст Зачеркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Код: Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код
Введите код:
Copyrights © 2015.
Контакты О нас Реклама
Rambler's Top100

© 2015 Copyright. ИА "НовостиВолгограда.ру" , все права защищены.

Копирование материалов допускается только с указанием ссылки на сайт.

Свидетельство о регистрации ИА №77-18619 от 12.10.2004

email: novostivolgograda@gmail.com

ОБЛАКО ТЕГОВ
администрация Волгограда, Администрация Волгоградской области, Анатолий Бровко, взятка, Волгоград, Волгоградская область, Волжский, выставка, ГУ МВД, ГУ МЧС, ГУВД, дети, детский сад, дороги, ЖКХ, здравоохранение, Интернет, Камышин, конкурс, медицина, молодежь, мошенничество, наркотики, пожар, полиция, Правительство Волгоградской области, прокуратура, работа, ремонт, РЖД, сельское хозяйство, семья, служба спасения, спорт, СУ СКР, суд, убийство, фестиваль, школа, школьники

Показать все теги