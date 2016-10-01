Глава Волгограда пожелал горожанам мира и благополучия Просмотров: 46 Комментариев: 0



- Дорогие волгоградцы! Совсем скоро мы перелистнем еще одну страницу истории – наступит новый, 2017 год. Каждый из нас ждет этот праздник с особым чувством. С ним мы связываем свои надежды на счастье и благополучие. Верим, что предстоящий год изменит жизнь к лучшему, принесет с собой только добро.

Встреча Нового года – сама по себе добрая традиция. Она объединяет разные поколения, каждую семью, а значит и всех жителей нашего города, региона, России. Многие в эти дни задают себе вопрос – как прошел год, что удалось реализовать из задуманного, что нужно обязательно успеть в следующем году?

Для Волгограда уходящий год был наполнен большой работой. Созданы хорошие стартовые позиции для дальнейшего движения вперед. В новый год мы вступаем с уверенностью, что все намеченные планы будут реализованы. И в этом – огромная заслуга, прежде всего, самих волгоградцев.

Я искренне благодарен работникам социальных учреждений, промышленных предприятий, малого и среднего бизнеса, жилищно-коммунального комплекса, членам общественных организаций, всем тем, кто славно потрудился во благо Волгограда. Пусть наступающий 2017 год откроет для вас новые возможности и перспективы! Пусть принесет он радость и спокойствие в каждый дом, в каждую волгоградскую семью!

Мира, счастья, благополучия вам и вашим близким, дорогие земляки! Крепкого здоровья и отличного настроения на весь следующий год!



Андрей Косолапов, глава Волгограда Глава Волгограда Андрей Косолапов от имени коллег-депутатов городской Думы поздравил горожан с наступающим Новым годом:- Дорогие волгоградцы! Совсем скоро мы перелистнем еще одну страницу истории – наступит новый, 2017 год. Каждый из нас ждет этот праздник с особым чувством. С ним мы связываем свои надежды на счастье и благополучие. Верим, что предстоящий год изменит жизнь к лучшему, принесет с собой только добро.Встреча Нового года – сама по себе добрая традиция. Она объединяет разные поколения, каждую семью, а значит и всех жителей нашего города, региона, России. Многие в эти дни задают себе вопрос – как прошел год, что удалось реализовать из задуманного, что нужно обязательно успеть в следующем году?Для Волгограда уходящий год был наполнен большой работой. Созданы хорошие стартовые позиции для дальнейшего движения вперед. В новый год мы вступаем с уверенностью, что все намеченные планы будут реализованы. И в этом – огромная заслуга, прежде всего, самих волгоградцев.Я искренне благодарен работникам социальных учреждений, промышленных предприятий, малого и среднего бизнеса, жилищно-коммунального комплекса, членам общественных организаций, всем тем, кто славно потрудился во благо Волгограда. Пусть наступающий 2017 год откроет для вас новые возможности и перспективы! Пусть принесет он радость и спокойствие в каждый дом, в каждую волгоградскую семью!Мира, счастья, благополучия вам и вашим близким, дорогие земляки! Крепкого здоровья и отличного настроения на весь следующий год!Андрей Косолапов, глава Волгограда



