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Бочаров одобрил введение карантина в школах Волгограда и Волжского

Сегодня, 14:30
Lopatin
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Бочаров одобрил введение карантина в школах Волгограда и ВолжскогоВ понедельник, 9 января, губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров провел оперативное совещание с руководством региона.
В первую очередь, он поблагодарил все службы и ведомства, которые обеспечивали проведение массовых мероприятий и безопасность людей, сообщает пресс-служба областной администрации. «Праздники прошли без существенных, серьезных нарушений правопорядка», — отметил Андрей Бочаров.
Своим заместителям глава региона дал задание в срок до середины февраля подготовить и провести рабочие совещания по ключевым направлениям, чтобы откорректировать задачи на предстоящий год, определить ежеквартальные контрольные показатели.
Отдельно будет проанализирована работа дежурных бригад, коммунальных служб и управляющих компаний по уборке внутридомовых и закрепленных территорий, вывозу мусора.
Принято решение о проведении координационного совещания под председательством губернатора Андрея Бочарова по вопросам подготовки региона к ЧМ-2018. Также в ближайшие дни на совещании с областным советом ветеранов будут рассмотрены предложения по мероприятиям, приуроченным к 74-й годовщине победы в Сталинградской битве.
Особое внимание в ходе оперативного совещания уделено ситуации с заболеваемостью гриппом и ОРВИ — губернатор Андрей Бочаров поддержал решение об установлении карантина в школах Волгограда и Волжского до конца этой недели, отмечает пресс-служба администрации региона.


Фото пресс-службы администрации Волгоградской области
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