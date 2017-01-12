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Власти Волжского ввели новый порядок оплаты за детсад

Сегодня, 15:28
Lopatin
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Власти Волжского ввели новый порядок оплаты за детсадС января 2017 года в городе Волжском при непосещении ребенком детского сада без уважительной причины родительская плата будет взиматься в полном объеме. Такие меры были вызваны данными учета фактической посещаемости воспитанников в детсадах города, сообщили в пресс-службе мэрии Волжского.
В постановлении городской администрации определены уважительные причины непосещения ребенком детского сада. Это болезнь, пребывание на санаторно-курортном лечении, подтвержденные медсправкой; летний оздоровительный период с 1 июня по 31 августа (по заявлению родителей или законных представителей); период отпуска родителей; карантин в детском саду; временный простой организации, где работают родители; ремонт и (или) аварийные работы в детсаду или группе; регистрация родителей в службе занятости.
В остальных случаях плата родителей за детский сад вносится в полном объеме.
По данным управления образования администрации Волжского, постановление было принято с целью повышения эффективности использования бюджетных средств и сохранения педагогических кадров.
Как отметили в мэрии Волжского, родительская плата включает в себя оплату за присмотр и уход за детьми, реализацию образовательной программы, а также расходы на питание. Кстати, они также претерпели некоторые изменения. Повышение размера составило от 1 до 6 рублей в день в зависимости от возрастной группы, часов пребывания и специфики питания.
Тем не менее, сегодня родительская плата в городе Волжском остается одной из самых низких по Волгоградской области.
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