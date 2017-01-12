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Главным архитектором области станет волгоградская чиновница

Сегодня, 16:20
Lopatin
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Главным архитектором области станет волгоградская чиновницаВ четверг, 12 января, на заседании комитета областной Думы по ЖКХ, жилищной политике и строительству была рассмотрена кандидатура на должность руководителя регионального комитета архитектуры и градостроительства, созданного в результате недавней реорганизации системы исполнительной власти региона. По предложению губернатора Андрея Бочарова, в качестве кандидата на новый пост была представлена Елена Прохорова, возглавлявшая аналогичный департамент администрации Волгограда. Об этом сообщили в пресс-службе регионального парламента.
Елена Николаевна Прохорова имеет высшее профильное образование, является членом Союза архитекторов России и работает в этой сфере более 30 лет. Профессиональная деятельность, опыт и квалификация кандидата получили высокие отзывы, в том числе и со стороны депутатского корпуса.
Думский комитет единогласно рекомендовал Губернатору назначить Елену Прохорову на должность руководителя комитета архитектуры и градостроительства Волгоградской области.
В ходе обсуждения депутаты рекомендовали претенденту на должность главного архитектора области активно участвовать в реализации программы благоустройства сельских поселений, а также уделять пристальное внимание сохранению уникального архитектурного облика Волгограда и других городов нашего региона.
Кстати, сегодня кандидатура Елены Прохоровой была поддержана и на заседании президиума политического совета Волгоградского регионального отделения партии «Единая Россия».


Фото пресс-службы Волгоградской областной Думы.
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