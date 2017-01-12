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НовостиВолгограда.ру » Политика » Власть » Бочаров потребовал завершить работы на объектах ЧМ-2018 до конца года
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В Челябинске совершил вынужденную посадку самолет Flydubai
Самолет авиакомпании Flydubai, выполнявший рейс из Дубая в Екатеринбург, совершил вынужденную посадку в аэропорту Челябинска, сообщила РИА Новости официальный представитель челябинского аэропорта ...
Немки выиграли эстафету на домашнем этапе КМ по биатлону
В немецком Рупольдинге завершилась женская эстафета 4х6 км в рамках пятого этапа Кубка мира по биатлону. Домашнюю гонку выиграла сборная Германии, команда России стала лишь 13-й.