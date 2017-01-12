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Бочаров потребовал завершить работы на объектах ЧМ-2018 до конца года

Сегодня, 17:10
Lopatin
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Бочаров потребовал завершить работы на объектах ЧМ-2018 до конца годаИтоги работы и дальнейшие шаги по подготовке региона к проведению матчей чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России™ рассмотрены в ходе заседания организационного комитета, которое провел губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров. Он подчеркнул, что наступает ключевой момент подготовки — основные работы на объектах должны быть завершены до конца 2017 года, сообщает пресс-служба областной администрации.
Губернатор напомнил, что ход подготовки ключевых объектов чемпионата во всех городах-участниках мирового футбольного первенства контролируется на федеральном уровне, так как важно выполнить правительственные гарантии перед FIFA. Что касается волгоградского региона, отметил губернатор, то набран неплохой темп работ. По отдельным направлениям идет опережение графика, по некоторым есть отставание, которое не является критическим.
«Конечные сроки исполнения работ корректироваться не будут, они указаны в договорах и соглашениях. Брали на себя обязательства — их надо выполнять», — подчеркнул Андрей Бочаров.
Руководители генподрядных организаций доложили о ходе строительства. И заявили о готовности увеличить количество специалистов на объектах, перейти на двухсменный или круглосуточный режим, не снижая при этом качества работ и соблюдая меры безопасности. По словам Андрея Бочарова, власти окажут всю необходимую помощь в решении вопросов.
Напомним, федеральная и региональная программы подготовки к ЧМ-2018 включают 65 мероприятий, 10 из них уже полностью выполнены, в том числе строительство двух гостиниц, вертолетной площадки, нового терминала и первого этапа взлетно-посадочного комплекса в аэропорту. В 2017 году предстоит завершить 27 мероприятий, среди которых возведение рокадной дороги, реконструкция шоссе Авиаторов, берегоукрепление, ввод гостиницы «Хилтон Гарден Инн», реконструкция второй очереди аэродромного комплекса, подготовка тренировочных площадок.


Фото пресс-службы администрации Волгоградской области.
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