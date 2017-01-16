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Программа благоустройства территорий затронет 90 поселений региона

Сегодня, 15:21
Lopatin
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Программа благоустройства территорий затронет 90 поселений регионаВ понедельник, 16 января, губернатор Андрей Бочаров провел оперативное совещание с руководством волгоградского региона, на котором затронул вопросы подготовки проектной документации для реализации проектов благоустройства 2017 года.
Как сообщили в пресс-службе областной администрации, глава региона отметил, что программа благоустройства территорий будет продолжена не только в 2017-м, но и в последующие годы. Проект охватывает городские территории, а также поселения, не имеющие опыта подобной работы. В связи с этим поставлена задача руководителям профильных ведомств администрации региона и главам муниципальных образований максимально включиться в подготовку проектной документации.
«Для сельских территорий это новая работа, у нас в области такого еще не было. Если в районных центрах мы уже как-то отработали программу, то по поселениям вопрос будет непростой. Нам необходимо без раскачки эту работу выполнять», — подчеркнул Бочаров. В реализации проектов благоустройства примут участие 90 поселений, на эти цели выделено 270 миллионов рублей.
Что касается программы по наведению порядка на внутридомовых территориях, то здесь глава региона обратил внимание на необходимость привлечения к подготовке проектной документации партнеров — УК и ТСЖ, принимавших активное участие в реализации проектов 2016 года и показавших себя ответственными участниками процесса. В то же время в отношении недобросовестных управляющих компаний меры воздействия будут усилены.
«Необходимо активизировать претензионную работу по качеству исполнения услуг. Прежде всего, нужно проанализировать договоры с приложениями на оказание услуг между УК и собственниками жилья — в договорах, как правило, пишется все как положено, как рекомендуют в Минстрое, а в приложениях — все что угодно. Они не исполняются. Отсюда нарекания жителей к работе управляющих компаний», — сказал Андрей Бочаров. По мнению губернатора, необходимо усилить контроль над управляющими компаниями, взаимодействовать по данному вопросу с прокуратурой, следственным комитетом, правоохранительными органами.


Фото пресс-службы администрации Волгоградской области.
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