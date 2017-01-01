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» » » Волгоградская дума рассмотрит вопрос о ликвидации МУП «Городские вести»

Волгоградская дума рассмотрит вопрос о ликвидации МУП «Городские вести»

Сегодня, 12:44
Lopatin
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Волгоградская дума рассмотрит вопрос о ликвидации МУП «Городские вести»В среду, 25 января, состоится очередное заседании Волгоградской городской Думы, в ходе которого депутаты решат судьбу МУП «Городские вести», которое с начала 90-х годов издавало одноименную газету. Вопрос в повестке дня стоит так: «О даче согласия на ликвидацию муниципального унитарного предприятия «Городские вести». Докладчиком станет руководитель департамента муниципального имущества администрации Волгограда Ирина Кондратенко.
На убыточность МУПа еще в прошлом году обратила внимание контрольно-счетная палата Волгограда. Согласно аудиторской проверке, на 1 октября 2016 года предприятие показало 846 тысяч рублей убытков.
Известно, что на предприятии уже завершила работу ликвидационная комиссия. А функции МУПа сейчас выполняет муниципальное автономное учреждение «Городские вести».
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