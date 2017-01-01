Волгоградская дума рассмотрит вопрос о ликвидации МУП «Городские вести» Просмотров: 4 Комментариев: 0

На убыточность МУПа еще в прошлом году обратила внимание контрольно-счетная палата Волгограда. Согласно аудиторской проверке, на 1 октября 2016 года предприятие показало 846 тысяч рублей убытков.

Известно, что на предприятии уже завершила работу ликвидационная комиссия. А функции МУПа сейчас выполняет муниципальное автономное учреждение «Городские вести». В среду, 25 января, состоится очередное заседании Волгоградской городской Думы, в ходе которого депутаты решат судьбу МУП «Городские вести», которое с начала 90-х годов издавало одноименную газету. Вопрос в повестке дня стоит так: «О даче согласия на ликвидацию муниципального унитарного предприятия «Городские вести». Докладчиком станет руководитель департамента муниципального имущества администрации Волгограда Ирина Кондратенко.На убыточность МУПа еще в прошлом году обратила внимание контрольно-счетная палата Волгограда. Согласно аудиторской проверке, на 1 октября 2016 года предприятие показало 846 тысяч рублей убытков.Известно, что на предприятии уже завершила работу ликвидационная комиссия. А функции МУПа сейчас выполняет муниципальное автономное учреждение «Городские вести».



