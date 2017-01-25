Медведев потребовал за 5 лет привести в порядок улицы всех городов Просмотров: 0 Комментариев: 0

«Наша общая цель – за приблизительно пять лет в целом привести общественные пространства российских городов в достойный вид», – заявил Медведев на заседании президиума Совета при президента РФ по стратегическому развитию и приоритетным проектам. Премьер отметил, что для достижения этой цели будет рассмотрен приоритетный проект «Формирование комфортной городской среды».

Глава правительства констатировал, что в ряде регионов местным властям удается поддерживать городские объекты в хорошем состоянии, а в некоторых дела обстоят хуже. Медведев напомнил о решении увеличить расходы федерального бюджета на проект благоустройства городов с 5 до 20 млрд рублей. Еще 500 млн рублей будет направлено на благоустройство парков и скверов. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев потребовал за пять лет привести в достойный вид улицы российских городов, передает сегодня ТАСС.«Наша общая цель – за приблизительно пять лет в целом привести общественные пространства российских городов в достойный вид», – заявил Медведев на заседании президиума Совета при президента РФ по стратегическому развитию и приоритетным проектам. Премьер отметил, что для достижения этой цели будет рассмотрен приоритетный проект «Формирование комфортной городской среды».Глава правительства констатировал, что в ряде регионов местным властям удается поддерживать городские объекты в хорошем состоянии, а в некоторых дела обстоят хуже. Медведев напомнил о решении увеличить расходы федерального бюджета на проект благоустройства городов с 5 до 20 млрд рублей. Еще 500 млн рублей будет направлено на благоустройство парков и скверов.



