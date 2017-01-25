Гордума утвердила стратегию развития Волгограда до 2030 года Просмотров: 0 Комментариев: 0

Как рассказали в пресс-службе думы, работа над стратегией велась почти полтора года. В ее разработке принимали участие члены экспертного и генерального совета стратегического развития, ученые и практики, промышленники и предприниматели, Почетные граждане города-героя, члены Общественной палаты. Предложить свои идеи могли все желающие во время обсуждений в районах. В октябре 2016 года документ получил одобрение на публичных слушаниях.

«Сегодня депутаты утвердили стратегию социально-экономического развития Волгограда до 2030 года. Работа по данному вопросу велась полтора года, его обсуждали в каждом районе с привлечением ученых, общественников, предпринимателей. Документ является частью общей стратегии региона и призван определить, прежде всего, основные направления долгосрочного развития Волгограда. Благодаря активной позиции региональной власти наша область сегодня имеет весомую поддержку федерального центра, и потому главная цель стратегии, и нашей, и региона в целом – расставить приоритеты, выявить, куда в первую очередь необходимо направить имеющиеся ресурсы. В течение 2017 года будет создан механизм реализации стратегии, уверен, в последующие годы документ будет дополняться в соответствии с реалиями нашей жизни», – прокомментировал председатель комитета гордумы по бюджету и налогам Александр Мордвинцев.

По словам разработчиков документа, основная цель стратегии – рост качества жизни населения Волгограда, измеряемый увеличением продолжительности жизни, уровнем доходов и удовлетворенностью населения комфортом городской среды. Поэтапный процесс развития нацелен на то, чтобы сделать город удобным для населения, бизнеса и инвесторов, туристов.





Фото пресс-службы Волгоградской городской Думы. В среду, 25 января, на очередном заседании Волгоградской городской Думы депутаты утвердили долгосрочную стратегию социально-экономического развития областного центра до 2030 года.Как рассказали в пресс-службе думы, работа над стратегией велась почти полтора года. В ее разработке принимали участие члены экспертного и генерального совета стратегического развития, ученые и практики, промышленники и предприниматели, Почетные граждане города-героя, члены Общественной палаты. Предложить свои идеи могли все желающие во время обсуждений в районах. В октябре 2016 года документ получил одобрение на публичных слушаниях.«Сегодня депутаты утвердили стратегию социально-экономического развития Волгограда до 2030 года. Работа по данному вопросу велась полтора года, его обсуждали в каждом районе с привлечением ученых, общественников, предпринимателей. Документ является частью общей стратегии региона и призван определить, прежде всего, основные направления долгосрочного развития Волгограда. Благодаря активной позиции региональной власти наша область сегодня имеет весомую поддержку федерального центра, и потому главная цель стратегии, и нашей, и региона в целом – расставить приоритеты, выявить, куда в первую очередь необходимо направить имеющиеся ресурсы. В течение 2017 года будет создан механизм реализации стратегии, уверен, в последующие годы документ будет дополняться в соответствии с реалиями нашей жизни», – прокомментировал председатель комитета гордумы по бюджету и налогам Александр Мордвинцев.По словам разработчиков документа, основная цель стратегии – рост качества жизни населения Волгограда, измеряемый увеличением продолжительности жизни, уровнем доходов и удовлетворенностью населения комфортом городской среды. Поэтапный процесс развития нацелен на то, чтобы сделать город удобным для населения, бизнеса и инвесторов, туристов.



